Madagascar: Télécommunications - 150 millions de clients pour Airtel Africa

Airtel Africa confirme sa notoriété dans le numérique à grande échelle et la téléphonie mobile. L'entreprise annonce son 150 millionième client.

Une fierté pour la firme panafricaine qui permet ainsi à des millions de personnes d'accéder à des services numériques et d'argent mobile fiables et de haute qualité, souvent pour la première fois.

Engagement. Pour Airtel Africa, la connexion de 150 millions de clients est une étape importante qui souligne l'engagement de l'entreprise à enrichir la vie de ses clients. Pour l'avenir, Airtel Africa se concentre sur la poursuite de l'expansion, l'innovation accrue et les investissements continus pour assurer un avenir numériquement autonome pour tous. Cette croissance reflète l'engagement d'Airtel Africa à atteindre plus de personnes, avec plus de services, dans plus d'endroits que jamais auparavant. En apportant la banque mobile, les données et les télécommunications aux communautés mal desservies à travers l'Afrique subsaharienne, Airtel Africa favorise l'inclusion financière et numérique et aide à libérer le potentiel des personnes, des entreprises et des sociétés.

Meilleurs. En réponse à la demande accrue de services accessibles et abordables, Airtel Africa continue d'étendre son réseau et d'investir dans l'avenir grâce à la fibre optique et à la 5G. Ceci est soutenu par de nouveaux produits, services et contenus numériques, les meilleurs de leur catégorie. Le PDG du groupe Airtel Africa, Segun Ogunsanya, a tenu à chacune des parties prenantes pour leur engagement et leur soutien continus qui ont permis à l'entreprise de franchir cette étape. Mais comme tout le monde le sait, ce n'est que le début d'un voyage qui verra de nombreux autres jalons dans les années à venir.