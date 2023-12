Madagascar: Projet Titre Vert - 125 ha de terrain à aménager à Ambatondrazaka

L'Alaotra Mangoro est la septième région bénéficiaire du projet Titre Vert lancé par l'Etat à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en vue de contribuer à la transformation du secteur agricole à Madagascar.

« Il s'agit d'un projet prioritaire pour l'Etat étant donné que cela permettra de réaliser l'objectif qui est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en promouvant des emplois décents pour les jeunes ». Le directeur de Cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Jocelyn Rasoanaivo, l'a évoqué la semaine dernière lors du lancement officiel de ce projet « Titre Vert », dans la commune rurale d'Andilanatoby, district d'Ambatondrazaka dans la région Alaotra Mangoro. Ainsi, 125 hectares de terrain sont à aménager dans cette localité afin que les jeunes entrepreneurs modernes sélectionnés dans cette région puissent démarrer leurs activités agricoles.

Développer l'élevage. Ils sont une centaine de jeunes à se lancer dans l'agri-business après avoir reçu des formations en la matière prodiguées par le ministère de tutelle et ses différents partenaires qui participent à la mise en oeuvre de ce projet. Ces formations portent entre autres sur la gestion simplifiée de l'exploitation, la technique de production plus adaptée proprement dite ou la conduite d'élevage et l'entrepreneuriat.

Des certificats ont d'ailleurs été délivrés à ces agripreneurs à la fin de leur formation. Le ministère de tutelle leur a en même temps remis des cartes de producteurs indiquant leur formalisation dans le secteur agricole. Mais pour pouvoir démarrer leurs activités, ces cent jeunes entrepreneurs modernes ont été dotés des intrants agricoles leur permettant de développer les spéculations qu'ils ont choisies.

On peut citer entre autres, des semences de « voanjobory » et de patate douce ainsi que des tiges de manioc vomanga, qui sont bien adaptées aux conditions climato-pédologiques de la région, sans oublier les engrais servant à booster leurs productions. Ces intrants agricoles ont été distribués dans le cadre de la mise en oeuvre des projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que par le biais du Fonds de Développement Agricole. En outre, ces entrepreneurs ruraux vont également développer l'élevage de poulet gasy et la cuniculiculture tout près de leurs habitations.

Obtenir un titre foncier. Il est à noter qu'un hectare de terrain est mis à la disposition de chaque jeune entrepreneur moderne dans le cadre de ce projet Titre Vert. Le bénéficiaire se charge de son exploitation et à la troisième année de ses activités, il devient le propriétaire de sa parcelle, et ce, en obtenant un titre foncier en son nom. Cependant, les jeunes exploitants ne doivent en aucun cas ni mettre en location le terrain mis à leur disposition, ni le faire exploiter par quelqu'un d'autre, ni le mettre en gage pour pouvoir obtenir du financement.

Des sanctions leur seront infligées en cas de non respect de leurs cahiers de charge, en commençant par leur retrait définitif de leurs parcelles d'exploitation, a-t-on appris. « Sur les 125 hectares de terrain à aménager à Ambatondrazaka, 100 hectares seront exploités par ces jeunes bénéficiaires tandis que les 20 hectares autres seront dédiés à la construction de leurs habitations.

Les 5 hectares restants serviront à mettre en place des constructions servant de bureaux administratifs. La viabilité de la zone d'exploitation n'est pas en reste, pour ne citer que l'adduction en eau des exploitants », d'après les explications de Zaka Randriampeno, le directeur régional du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Alaotra Mangoro. Selon les explications du Gouverneur d'Alaotra Mangoro, Dr Guy Ramarosandratana, la région étudie déjà un autre district qui va bénéficier de ce projet Titre Vert. D'aucuns reconnaissent que ce projet contribue également à la création d'emplois en milieu rural tout en limitant l'immigration des ménages ruraux vers la ville.