Madagascar: Noël 2023 - Halte aux dépenses excessives !

Pilier. Pour beaucoup de chrétiens, la messe de la veillée de noël est d'une importance particulière. Tantôt, c'est une tradition familiale et religieuse, tantôt, c'est une opportunité unique d'exprimer sa foi envers son dieu. La veillée de noël de cette année s' inscrit dans cette logique chrétienne. Du moins, pour ceux qui fêtent la fête de la nativité, pour les chrétiens qu'ils soient pratiquants ou non.

De la capitale aux régions reculées ou non du pays, les églises chrétiennes ont accueilli les fidèles venus nombreux pour la fête de leur « seigneur ». Comme chaque année, les fidèles ont répondu présents à l'appel. Et comme à l'accoutumée, la messe du réveillon de noël était l'occasion de louer le « Christ" par des chants et des recueils. Un moment privilégié que tout bon chrétien doit passer après une année difficile 2023 et dans l'espoir d'une autre qui s'annonce encore plus dure.

L'événement de communion avec la foi s'est prolongé durant la messe de noël, le jour du 25 décembre 2023. Toutes les églises chrétiennes du pays ont accueilli leurs fidèles pour l'occasion. Les horaires des messes ont varié d'une église à l'autre. Ce qui est sûr c'est que chaque paroisse, chaque église s'est organisée pour offrir une messe de noël digne de ce nom aux « brebis » en quête d'une communion avec leur foi.

Question de bourses. La fête de noël est une occasion sans pareille d'organiser une tablée familiale. On tente de réunir toutes les générations. Il y en a qui convient même les proches les plus éloignés tant cet événement revêt une importance familiale. Cependant, c'est à ce moment que les foyers doivent faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne le budget alimentaire. En fonction des ressources financières des foyers malgaches, il était hors de question de négliger les plaisirs culinaires qui marquent la convivialité de la fête de la nativité.

Il n'est pas facile pour les ménages de jongler avec des prix qui augmentent du jour au lendemain. Pour ne citer qu'un exemple, le prix de l'oeuf est passé de 700 Ar à 1000 Ar en l'espace de deux jours. Et cela a des impacts considérables dans les « plats de noël ». « J'ai dû privilégier certains produits compte tenu de la hausse « impossible » des prix. Vous savez, du moment qu'on arrive à donner le sourire aux enfants et à la famille, c'est l'essentiel », témoigne Noro, mère de famille d'Ankadifotsy, Antananarivo. Pour beaucoup de Malgaches, fêter noël de la façon la plus simple possible tout en projetant un mois de janvier difficile était la formule gagnante. « On ne se permet pas de faire des dépenses excessives.

Notre portefeuille ne le permet pas. Il y a certes, la fête de noël, mais il faut aussi penser à d'autres choses comme les frais de scolarité des enfants, la vie qui continue après les festivités quoi », nous confie quant à lui Rabary, du haut de ses quarante ans environ. Pour ce père de famille, « arriver à offrir quelques jouets pas très chers et des repas hors de ceux que sa famille s'offre quotidiennement, c'est cela la fête de noël ».

Douce et nuageux. Du point de vue météo, le temps qu'il faisait dans toutes les régions du pays était entre des pluies faibles locales aux averses orageuses ou localement orageuses. Des pluies faibles locales ont, par exemple, été prévues sur les côtes de la SAVA, Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany. Des régions des hautes terres ainsi que la partie nord-ouest ont fait face à des nuages épars.

Pour les hautes terres, notamment pour Antanarivo, des averses orageuses ont été observées dans l'après-midi. L'eau est vite montée du côté d'Anosy après quelques minutes de précipitations. Pour la capitale également, une légère baisse de la température a été ressentie par les habitants. A l'instar du climat qui était assez calme, la célébration de noël de cette année s'est faite de la façon la plus simple possible pour les Malgaches, en raison de la flambée des prix et des tarifs.