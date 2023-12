Angola: Girabola2023/24 - Petro bat l'Interclube à la neuvième journée

Luanda — Petro de Luanda s'est imposé ce samedi, dans la capitale angolaise, l'Interclube par un impressionnant score de 4-1, lors d'un match de la 9ème journée du Championnat national de football de première division (Girabola2023/24), disputé au stade "11de Novembro".

Montrant toute leur supériorité, les buts de l'équipe « pétrolière » ont été marqués par Tiago Azulão (14' et 52'), Vanilson (25') et 'Toro (36'). Le joueur Além (90'+4) a inscrit le but d'honneur de l'Inter.

Avec cette grande victoire, le champion national se hisse à la troisième place, avec 14 points, tandis que la formation des « policiers » reste 13ème avec six points.

Dans l'autre match, le Sagrada Esperança da Lunda Norte a également battu le Sporting de Cabinda, 5-1, à Luanda. Cachi (19'), Celso (21' et 30'), Dabanda (37') et Vitoriano (72') ont marqué pour les Lundas, tandis que Toti a inscrit le but du Sporting de Cabinda à la 52e minute.

Ainsi, le Sagrada Esperança compte 13 points, en quatrième position, tandis que le Sporting de Cabinda est 14ème, avec cinq points.

Quant à Primeiro de Agosto, le vice-champion national, qui a joué pour la première fois sur sa pelouse, a fait match nul face à Wiliete de Benguela, 1-1, au Stade França Ndalu, dans la capitale du pays. Les buts ont été inscrits par Obd Mayamba (26 ') et Jiresse (70'). Le Primeiro occupe la neuvième place, avec 10 points, et Wiliete est cinquième, avec 12 points.

La compétition est menée par Kabuscorp do Palanca, avec 21 points, tandis que Recreativo do Libolo occupe la dernière place, avec seulement deux points.VAB/LUZ