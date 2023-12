Madagascar: SIM / BNM - Un partenariat pour une meilleure garantie de qualité des produits labélisés Malagasy ny Antsika

L'amélioration et la promotion des produits made in Madagascar se renforcent du côté du Syndicat des Industries de Madagascar.

Une convention de partenariat a été signée, jeudi dernier, entre le SIM et le Bureau des Normes de Madagascar dans l'objectif d'améliorer le concept du label Malagasy ny Antsika, la marque collective dont le groupement des industriels est le propriétaire.

Opportunité. Pour rappel, la marque Malagasy Ny Antsika a été élaborée dans le cadre d'une action collective du SIM pour contribuer à la promotion des produits fabriqués par ses membres et notamment pour améliorer la compétitivité des industries locales, plus particulièrement pour les entreprises des secteurs du service et de l'agriculture. Le label Malagasy Ny Antsika permet notamment d'offrir une opportunité aux membres de faire valoir l'image de Madagascar aux niveaux international et régional à travers leurs produits d'exportation et leurs offres de service.

Il s'agit, en somme d'une marque d'excellence destinée à fédérer les membres autour de valeurs communes, pour une ou plusieurs gammes de produits et services, afin notamment d'inciter les citoyens à consommer les produits locaux et à recourir aux prestations de services locaux. Les produits et services labellisés sont assortis d'un message de qualité et d'impact en termes de création d'emploi et de promotion de l'industrie locale et bien évidemment de la communauté locale.

Conformité. La convention de partenariat signée avec le BNM a justement pour objectif de rassurer davantage les consommateurs sur la garantie de qualité des produits labélisés. En effet, à travers cette collaboration, la labellisation des produits qui vont intégrer le label Malagasy ny Antsika passera par un audit du BNM dont la mission est justement de contrôler la conformité des produits aux normes de qualité en vigueur. Le BNM aura ainsi pour mission de définir les conditions générales de la mise en oeuvre ainsi que les modalités d'application du cahier de charges du Label Malagasy ny Antsika du SIM.

D'une durée de 5 ans, cette convention donne au SIM, l'opportunité d'avoir un partenaire un partenariat officiel qu'est le BNM auprès de qui, il doit adresser toute demande de labellisation Malagasy ny Antsika aux fins d'audit. Tandis que le BNM s'engage à s'ériger en partenaire institutionnel officiel du SIM dans la mise en oeuvre du système de labellisation des produits des membres du SIM. Notons que le SIM envisage d'étendre l'octroi de son label aux membres du Centre de Gestion Agréé (CGA) du SIM, dont les petites et moyennes Industries, les entreprises agricoles et de services ainsi que les artisans, qui peuvent répondre favorablement aux critères d'attribution définis par le cahier des charges de la marque et qui sont habilités à fournir les pièces justificatives qui y sont associées.