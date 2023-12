Madagascar: Présidence de la République - Mise en place dans les prochains jours de nouvelles normes et structures

Iavoloha, Ambohitsorohitra, Akamasoa. À l'instar des trois piliers de son second quinquennat, le chef de l'Etat s'est rendu sur trois sites différents à l'occasion de Noël.

Résultats rapides. La fête a commencé dans la matinée du vendredi 23 décembre au Ceremony Building du Palais d'Iavoloha qui a abrité le Noël de la grande famille de la Présidence. Placé comme chaque année, sous le signe de l'amour et du partage. À la mesure même de la musique gospel de Jaws Band qui a enchanté le personnel de la Présidence accompagné de leurs proches respectifs. L'occasion pour le président Andry Rajoelina - avec la Première Dame à ses côtés - de remercier l'ensemble du personnel, en invitant tout le monde, à obtenir chacun à son niveau des « résultats palpables et rapides ».

Tolérance zéro. Il a également réitéré la « tolérance zéro contre la corruption et la recherche de profit personnel » au niveau de la Présidence où « de nouvelles normes et structures vont être mises en place dans les prochains jours ». Ce qui suppose un nouvel organigramme avec de nouvelles méthodes de travail et sans doute aussi une nouvelle équipe. Avec certainement pour ossature, les collaborateurs et collaboratrices de la première heure dont les nominations ont été abrogées la veille de la démission du candidat numéro 3 qui ne voulait pas être accusé d'utiliser le personnel de l'État à des fins de propagande. Avec sa réélection, rien n'empêche le président de reconduire ceux et celles dont les profils et les performances correspondent au mieux aux nouvelles normes et structures qui seront elles-mêmes en adéquation avec les 3 piliers de son second mandat.

Volonté d'ouverture. Le couple présidentiel et ses enfants se sont ensuite rendus, dans la soirée de vendredi, à Ambohitsorohitra fortement illuminé en cette période de fin d'année. À l'image du slogan de campagne « Hitondra hazavana ho anao » inscrit sur les kits d'éclairage solaire distribués gratuitement aux couches les plus défavorisées de la population. Le vote de ces derniers a le même poids qu'un autre, en vertu du principe, « un homme, une voix », principe que le président de la République a rappelé dans son discours d'investiture. Et à travers lequel il a fait part de sa volonté d'ouverture à tous ceux qui sont prêts à oeuvrer pour le développement du pays. En attendant, il a ouvert au public les portails du Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra vendredi « pour être proche du « vahoaka » à l'occasion de la célébration de la naissance du Christ qui a vaincu les ténèbres et apporté la lumière et l'espoir au monde ».

Pensée particulière. Comme chaque 25 décembre, la famille présidentielle n'a pas oublié les protégés du père Pedro à Akamasoa. « C'est une grande joie pour nous de célébrer Noël avec vous », a déclaré le président de la République. Tout en ayant « une pensée particulière pour ceux qui souffrent ou sont loin de leurs familles et/ou sont dans le besoin ». Le chef de l'Etat de saluer avec « fitiavana » tout le peuple malgache. « Puisse l'amour du Christ le Sauveur naître dans le coeur de tout un chacun en cette fête de la Nativité », a-t-il souhaité, lors de ce premier Noël de son second quinquennat.