Angola: Benguela enregistre une légère réduction de la criminalité

Benguela (Angola) — La Police Nationale (PN) à Benguela a enregistré, au cours des 11 derniers mois, sept mille 85 délits différents, soit 26 de moins par rapport à la même période de 2022, a appris dimanche l'Angop.

L'information a été fournie par le commissaire Aristófanes dos Santos, commandant de la PN dans la province de Benguela, lors du lancement des forces pour assurer la sécurité les fêtes de fin d'année.

Le chef policier a dit qu'au cours de cette période, 3.076 délits ont été éclaircis, ce qui a donné lieu à l'arrestation de 2.734 citoyens soupçonnés d'être impliqués dans la pratique de ces délits.

Selon le responsable, les types de crimes ressortent à 1.371 (-42) contre les personnes, 4.189 (+63) contre les biens et 210 (+16) à caractère économique, respectivement.

Aristófanes dos Santos a assuré que, malgré les chiffres mentionnés, la PN de Benguela multiplie plusieurs actions visant à décourager la pratique des délits, comme des patrouilles à pied, en véhicules motorisés et en voitures, destinées aux zones sujettes à la commission de délits.

L'officier commissaire a expliqué que, au cours de l'année qui s'achève, la PN a maintenu une attitude responsable face aux diverses difficultés auxquelles le personnel est encore confronté, tant en termes de conditions et de moyens de travail que dans l'uniformisation des fonctions qui vise à assurer une plus grande dignité financière aux salariés et à leurs familles.

%

Le commandant de la PN a profité de l'occasion pour avertir le personnel de fonder ses actions sur le respect des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution et dans d'autres lois, sous peine de ternir la réputation de la corporation.

Saison des fêtes

Plus de huit mille effectifs de la délégation du MININT sont mobilisés pour assurer les fêtes de fin d'année dans tout Benguela.

Aristófanes dos Santos a garanti de continuer à renforcer le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, à travers l'amélioration et l'expansion du réseau policier dans toutes les municipalités, communes et quartiers, en mettant l'accent sur la périphérie.

Il a également indiqué que le personnel continuera à chercher à améliorer et à élargir les techniques de proximité, renforçant ainsi la relation de confiance entre la PN et les citoyens, en s'appuyant sur le sentiment de sécurité publique.