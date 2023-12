Madagascar: ININFRA - Professionnalisation de plus de 10 000 acteurs

L'Institut National de l'Infrastructure (ININFRA) est un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle se porte bien à 35 ans.

Depuis sa création en 1988, cet établissement public a pu professionnaliser plus de 10 000 acteurs issus du secteur public et du secteur privé. « Parmi lesquels, 7 119 apprenants proviennent des organismes rattachés du ministère en charge des Travaux publics tandis que 2 197 autres acteurs ont représenté le secteur privé. En outre, plus de 900 acteurs qui viennent renforcer leur capacité chez nous sont des agents des autres organismes publics », a expliqué Seheno Rakotobe, le directeur général de l'ININFRA. Et lui de préciser que son établissement dispose d'un laboratoire outre les ateliers servant à mettre en pratique les formations dispensées aux apprenants. Les formations pratiques constituent d'ailleurs les 75% de la formation proposée par cet Institut national de l'Infrastructure.

Ichantiers production-formation. Il faut savoir que l' ININFRA assure la promotion du secteur Bâtiment et Travaux publics et l'appui au développement ainsi qu'à la professionnalisation des opérateurs oeuvrant dans ce secteur en pleine expansion. Ses domaines d'intervention portent sur le génie civil, le management, la mécanique et l'informatique.

Concrètement, cet établissement public assure la formation professionnelle continue des acteurs issus du secteur public et du secteur privé tout en réalisant les chantiers production - formation, dans le cadre de ses activités pédagogiques. Il appuie également les Petites et Moyennes Entreprises opérant dans le secteur du BTP en tant qu'entrepreneur ou cadres des bureaux d'études à se professionnaliser sans oublier leur renforcement de capacité leur permettant de faire face à l'évolution des technologies. L'ININFRA s'adresse notamment à tout agent du simple ouvrier à l'Ingénieur en passant par les différentes catégories de superviseurs, d'agents de maîtrise et de cadresd'entreprise, a-t-on appris.

Générer des emplois locaux. Par ailleurs, cet établissement public a pour mission d'entreprendre des expérimentations et de participer dans le processus de validation des résultats de recherche ainsi que dans leur vulgarisation. Il participe également à la validation des titres sur les capacités professionnelles des opérateurs et techniciens. Ce n'est pas tout ! L'ININFRA apporte son appui aux collectivités territoriales décentralisées à travers des formations orientées vers l'utilisation de la technique de Haute Intensité de Main d'oeuvre (HIMO) sur les chantiers. Ce qui permettra de générer des emplois locaux pour toute exécution des travaux au niveau de leur circonscription.