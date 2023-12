Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Pour un cadre de dialogue en RDC

Le rapport préliminaire de la Mission d'Observation Electorale de l'Union Africaine aux élections générales du 20 décembre 2023 en République Démocratique du Congo a été publié ce vendredi. Dans ce rapport, la Mission a émis ses premières recommandations.

Similitudes ! La République Démocratique du Congo fait partie des pays africains à avoir organisé des élections cette année. Il y a exactement un mois, à Madagascar, la Commission Électorale Nationale Indépendante proclamait les résultats provisoires des présidentielles du 16 novembre, donnant la victoire dès le premier tour au président Andry Rajoelina.

Des résultats qui ont été officialisés par la Haute Cour Constitutionnelle, une semaine après. Des similitudes ont été à souligner entre ces deux élections. En effet, dans son rapport préliminaire transmis au président congolais Félix Tshisekedi ce vendredi 22 décembre, la MOEUA, dirigée par l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif aux fins de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la République Démocratique du Congo.

%

Le mot dialogue a été également utilisé dans le cas malgache dans un tout autre contexte. « Compte tenu des tensions et des incidents ayant émaillé le processus électoral et du contexte politique tendu, il appartient désormais au Chef de l'Etat nouvellement élu, avec toutes les forces vives du pays et les institutions concernées, de prendre les mesures à même de restaurer un climat de confiance propice au dialogue, notamment dans la perspective des élections législatives et municipale à venir », peut-on lire dans le premier communiqué des partenaires internationaux de Madagascar quelques minutes après la proclamations officielles des résultats définitifs des élections présidentielles par la Haute Cour Constitutionnelle.

Satisfecit. Force est de constater qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau discours, celui qui favorise le dialogue, dans la consolidation de la paix postélectoral en Afrique. En tout cas, la Mission dirigée par l'ancien locataire d'Iavoloha a affiché un certain satisfécit. Elle félicite ainsi le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. Elle relève que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logiques majeurs. Elle note toutefois la décision de la CENI de prolonger les délais de vote au 21 décembre 2023 et ce, aux fins de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. Il s'agit alors d'une deuxième Mission d'observation électorale réussie pour l'ancien président Hery Rajaonarimampianina après celle qu'il a effectuée au Togo en février 2020.

Recommandations. Des efforts restent à fournir dans l'amélioration de l'organisation électorale en RDC. La Mission a émis quelques recommandations au Gouvernement et Législateur congolais mais aussi à la CENI et aux partis politiques congolais. Elle insiste entre autres sur la nécessité de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral notamment la CENI et la Cour Constitutionnelle, de prendre les mesures nécessaires pour traiter les relatifs aux cartes électorales, d'organiser un processus transparent de dépouillement des résultats mais aussi aux partis politiques d'encourager l'adhésion à un code de bonne conduite autour du processus électoral et éviter de distiller des discours de haine et d'incitation à la violence politique.