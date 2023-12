Angola: Le ministre d'État réitère l'accélération de la sécurité alimentaire

Malanje (Angola) — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a réaffirmé samedi l'engagement de l'Exécutif à accroître la production de biens de consommation, en vue de réduire les importations et d'accélérer la sécurité alimentaire en Angola.

Le dirigeant a fait cette déclaration lors de l'inauguration de la première phase du projet avicole du Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, installé dans la commune de Quizenga, municipalité de Cacuso.

Il a expliqué que le pays se trouve sur un front qui nécessite une augmentation de la capacité de production, s'étant concentré cette année, à une série d'initiatives venues des années précédentes, pour réduire les importations de produits alimentaires.

"L'Exécutif a lancé de nouvelles solutions financières pour augmenter la capacité de production aux niveaux les plus variés, qui garantiront l'autosuffisance, le contrôle et la stabilité des prix", a-t-il déclaré, ajoutant que tant qu'il y aura une dépendance aux importations, les facteurs externes continueront à être déterminants pour l'économie nationale, d'où la nécessité d'améliorer la production intérieure.

Il a souligné l'existence de nombreuses initiatives dans le secteur productif, en mettant l'accent sur la production de riz, car ce segment reste déficitaire, à l'heure où le pays importe environ 600 mille tonnes de céréales par an, contre les 40 mille produites au niveau interne, en plus du sucre, dont la capacité de production interne ne couvre que 40 pour cent des besoins des Angolais.

%

Dans le secteur avicole, selon José de Lima Massano, la dépendance est également élevée, à en juger par le fait que le pays importe 300 000 tonnes par an et n'en produit que 22 000, raison pour laquelle il a encouragé l'intervention du secteur privé dans l'augmentation de la production alimentaire, face à des conditions créées par l'Exécutif pour attirer les investisseurs étrangers et nationaux, en faveur d'une économie plus dynamique.

Concernant le projet avicole du Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, il l'a considéré comme une initiative ambitieuse, car il contribuera également à la génération de plus d'emplois et à la promotion du développement socio-économique des familles.

Il a mis au défi le Groupe Jampur, partenaire du ministère de la Défense nationale dans la mise en oeuvre du projet, d'investir dans la production de riz dans la région, en vue de combler le déficit enregistré par le pays.

Le projet avicole désormais inauguré comprend 140 navires, dont 60 pour la province de Malanje et 80 pour Cuanza Norte, chacun avec cinq mille poussins, et un abattoir et prévoit de produire sept millions de poulets/an dans les provinces de Malanje et Cuanza Norte, à partir de mars 2024.