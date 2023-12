Madagascar: Pétanque / Grand Open - Le tandem Tovo-Ndrema, sacré en vétéran

Le Grand Open ABMI de pétanque en hommage au général Tahiry Rarivomanana, s'est tenu ce week-end au Boulodrome Para Ivato et a vu la participation de 149 équipes.

Le Boulodrome Para Ivato a vibré d'excitation ce week-end lors du tournoi Grand Open organisé par le Club Amical Bouliste Mandrosoa Ivato (ABMI), en hommage au regretté général Tahiry Rarivomanana. Avec la participation de 149 équipes, le tournoi a offert des affrontements acharnés dans quatre catégories dont les seniors hommes et dames, vétérans et juniors. « Mis à part l'hommage au général Tahiry Rarivomanana, nous avons organisé aussi ce tournoi pour donner un cadeau de Noël aux amateurs de ce sport à Madagascar », a fait savoir Ravaka Andriantsiferana, organisateur du tournoi. La météo capricieuse a imposé ses conditions, permettant uniquement aux vétérans de couronner un champion.

Le duo Tovo-Ndrema a brillé en remportant le titre du tournoi, écrasant leurs adversaires Hery-Radany sur le score net de 11 à 0. Pour leur victoire, Tovo et Ndrema ont empoché le prix conséquent de 350 000 ariary, accompagné d'une coupe et de médailles. Les finalistes malheureux n'ont pas été oubliés, recevant des médailles et une enveloppe de 150 000 ariary. Les autres catégories ont été interrompues en demi-finale en raison d'une pluie battante. Chez les seniors hommes, les équipes de Julio Edouard et Bondi du C2BA, Gianni et Zacky du ABMI, Antonio et Kelly du C2BA, ainsi que Hery et Lova du club de CBAND et BIC, ont atteint le top 4.

%

Du côté des dames, les demi-finalistes étaient les paires Odile-Mirana du BIC Bouliste Lalatsara, Hasina-Mirana du PAC et BIC, Holy-Prisca du CPA, et Tita-Tahiry du C2BA. Pour les jeunes, Mampandry-Nathanael du PAC et BESADY, Paingotra-Daniel du CBAT, Tsoa-Tô du CBAT et C2BA, ainsi que Kenny-Olivier du FAM se sont distingués en se hissant parmi les quatre premiers. Malgré les caprices météorologiques qui ont limité certains résultats, le Grand Open ABMI a célébré la passion et la compétitivité qui animent la communauté de la pétanque. « Étant donné qu'il n'y a que deux coupes, un tirage au sort a été effectué pour déterminer les deux demi-finalistes qui remportent les coupes, tandis que les deux autres ont reçu des médailles », a-t-il expliqué.