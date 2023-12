Madagascar: RSE - Actions d'Orange Solidarité aux services pédiatriques

Dans un élan de solidarité et de générosité, l'association Orange Solidarité Madagascar a illuminé les services pédiatriques à travers plusieurs régions de Madagascar pendant cette période festive.

Avec plus de 1 000 enfants malades bénéficiant de cette action, la magie de Noël a réchauffé les coeurs et fait naître des sourires même dans les moments les plus difficiles. Dès le 21 décembre, plus de 100 salariés volontaires d'Orange Madagascar, unis sous l'égide d'Orange Solidarité Madagascar, se sont dévoués corps et âme. Leur mission ? Offrir des moments de joie, d'espoir et de réconfort aux enfants hospitalisés dans plusieurs villes, dont Antananarivo, Maintirano, Nosy Be, Mahajanga, Manakara, Toamasina et Ambanja. À Antananarivo, l'Hôpital mère-enfant Ambohimiandra, l'Hôpital des enfants Tsaralàlana, et le service pédiatrie de l'HOMI ont été des témoins privilégiés de cette initiative lumineuse. Des packs de Noël, contenant jouets et goûters, ont été distribués avec affection et empathie, offrant un moment de répit et de bonheur à ces enfants malades.

Valeur fondamentale. Cette action a touché plus de 1 000 enfants, apportant non seulement un sourire radieux sur leurs visages mais également une lueur d'espoir dans le coeur des parents. Les moments de partage et d'émotion entre les membres d'Orange Solidarité Madagascar, les salariés bénévoles et les enfants ont été précieux, créant des souvenirs qui perdureront bien au-delà de la période des fêtes. Les journées Orange Solidarité Noël ont été plus qu'une simple distribution de cadeaux. Elles ont été le reflet de l'Esprit de Noël, incarnant des valeurs telles que la générosité et le Fihavanana, chers au coeur des Malgaches. Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar, a souligné l'importance vitale de ces actions de solidarité et de partage, particulièrement en cette période de célébrations et de fin d'année.

%

Solidarité inébranlable. Orange Solidarité Madagascar, à travers cette initiative, a laissé une empreinte indélébile dans le coeur des enfants malades et de leurs familles. C'est un témoignage vibrant de l'engagement social et de la responsabilité sociétale d'entreprise, où la générosité et la compassion s'unissent pour éclairer les moments les plus sombres. Ces gestes réaffirment le rôle clé des entreprises dans la construction d'une société plus solidaire et bienveillante, rappelant que la magie de Noël réside avant tout dans le partage et l'attention portée à autrui. Par Orange Solidarité Madagascar, la lumière de la générosité continue de briller, éclairant ainsi le chemin des enfants malades vers un Noël plein d'espoir et de réconfort.