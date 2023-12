Madagascar: Judo / Coupe du roi - 2 équipes de la diaspora judo, engagées en Isère

10 judokas défendront les couleurs de la diaspora de judo les 13 et 14 janvier, au gymnase Roger-François de Romans sur Isère.

Présence en force. La 41e édition de la Coupe du roi verra la participation massive des judokas malgaches évoluant en Europe notamment, en Allemagne, en Suisse et en France. Cette compétition, un évènement organisé par le comité Drôme-Ardèche de judo et le Dojo romanais, réunira des centaines de judokas. Devenu un rendez-vous incontournable des férus de judo en début d'année, la Coupe du roi verra la participation de deux équipes de la diaspora judo. » Ces deux équipes seront engagées dans le tournoi seniors équipe dont une chez les hommes et une du côté de dames », nous a confié Fetra Ratsimiziva, de la Diaspora Judo.

Les compétiteurs seront entre 800 et 1000 comme ce fut le cas en 2023 dont plusieurs combattants parcouraient des kilomètres pour être de la partie. Le samedi est réservé aux minimes. Le dimanche, ce sont les cadets qui s'affronteront et l'après-midi les équipes seniors femmes et hommes.

En par équipes hommes, ils seront cinq à entrer en lice. Dans la catégorie des moins 66 kg, Rialy Rakotondramanga entrera sur le tatami. Il dispute sa première compétition avec l'équipe de la diaspora judo. Il est locataire du Club Fribourg Judo, médaillé au championnat national de Suisse junior, médaillé au tournoi international de Morge et membre de l'équipe nationale de Suisse junior. Sandaniaina Andrianjakavelo entrera en action chez les moins de 60 kg. Il a été récemment médaillé au Master international d'Andorre, ancien membre de l'équipe nationale Malagasy en 2015, et médaillé au Tournoi international de la Réunion.

Rico Andriamanantsoa (-73 kg) du Toulouse Balma Club, Sofiane Bozi (- 81kg) du Lyon Judo et Fetra Ratsimiziva (+81kg) du Toulouse Balma Club seront les trois autres judokas engagés au tournoi par équipes hommes. Chez les dames, Brenda Andriantina fera son grand retour. L'ancienne médaillée aux Jeux des Îles de la Réunion et 5e au championnat du monde Junior de Cape Town, Brenda combattra dans la catégorie des plus de 63 kg.

Maylis Andrianjafitsalama, jeune judokate du JK Frontignan , plusieurs fois médaillée régional et athlète en première division française dans la catégorie des moins de 52kg. Christiane Vital ( - 57kg) du club de Rodez, médaillée d'or du tournoi par équipe aux Jeux des îles de Madagascar et Tainah Tolojanahary (-63kg) du Pôle Judo Orléans complètent la liste des quatre judokas. Pour la compétition individuelle chez les cadets, Camille ANDRIANJAFITSALAMA sera en ligne chez les moins de 57 kg.