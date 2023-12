Madagascar: Commerce et consommation - Contrôles intensifiés sur les confiseries et les produits industriels

À l'approche des célébrations de fin d'année, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a pris des mesures drastiques pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs.

Les confiseries, les chocolats et les produits industriels, objets d'une forte demande durant cette période festive sont en ligne de mire. Le MICC a clairement énoncé son objectif : minimiser les risques d'intoxication alimentaire liés à la consommation accrue de bonbons, chocolats et produits industriels sous emballages scellés. Pour y parvenir, les commissaires du commerce et de la consommation, en collaboration avec les contrôleurs du ministère, ont instauré des contrôles intensifs sur le marché depuis le début du mois de décembre.

D'après les explications, il s'agit d'une préoccupation primordiale pour la sécurité alimentaire. Les mesures prises visent à garantir la qualité et la salubrité des produits disponibles sur le marché, en particulier ceux susceptibles d'être consommés en grande quantité pendant les fêtes de fin d'année. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive pour prévenir les risques liés à une éventuelle altération des produits ou à des pratiques non conformes à la réglementation en vigueur. Certes, les menaces sont plus accentuées sur les produits importés, qui sont les plus exposés aux risques d'avarie, compte tenu des contraintes logistiques. Cependant, les productions locales - de plus en plus diversifiées - n'échappent pas à ces contrôles menés par le ministère.

Consommation sereine. Les contrôles intensifiés se concentrent sur la qualité des emballages, les dates de péremption, la conformité des produits, et d'autres critères sanitaires essentiels pour assurer la sécurité des consommateurs. Cette surveillance accrue vise à rassurer les acheteurs et à garantir des produits sûrs pour une consommation festive sans crainte. D'après les agents de terrain, cette initiative s'inscrit dans la mission plus large du MICC, visant à assurer la sécurité et la satisfaction des consommateurs à travers des contrôles rigoureux et une surveillance constante du marché.

La protection des droits des consommateurs demeure une priorité pour le ministère, qui oeuvre sans relâche pour garantir une expérience d'achat saine et sécurisée. Par ailleurs, en cette période de festivités, les autorités encouragent les consommateurs à être attentifs à la qualité des produits qu'ils achètent. Parallèlement, elles souhaitent instaurer un climat de confiance en assurant des contrôles minutieux et transparents, permettant à chacun de célébrer en toute sérénité. Bref, les actions du MICC reflètent une volonté affirmée de sécuriser la consommation des produits festifs, offrant ainsi aux consommateurs la garantie d'une fête sans risques pour leur santé.