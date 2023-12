Ile Maurice: Deux importantes saisies en quelques jours

Dans la nuit du samedi 23 décembre, aux petites heures du matin, 9,5 kilos de cannabis ont été saisis à l'entrepôt de Plaisance Air Transport Services. La valeur de la marchandise est estimée à Rs 15 millions. Cette opération a été menée par la Special Striking Team et la douane.

De même, vendredi, le présumé dealer Pravesh Canoo, connu des services de police a été arrêté lors d'une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit de St-Pierre. La police avait auparavant arrêté Navin Mootia, un habitant de Trèfles, Rose-Hill, âgé de 25 ans, avec un colis de drogue synthétique sur le parking de l'appartement de Pravesh Canoo, à Sodnac. Il aurait avoué venir livrer le colis à Pravesh Canoo. Les enquêteurs expliquent que Pravesh Canoo se serait débarrassé d'un colis qu'il aurait demandé à son complice de balancer par la fenêtre lorsque les policiers ont frappé à sa porte. Le colis a été récupéré et contenait de la drogue synthétique et plus de Rs 200 000. La valeur de la drogue de synthèse saisie est estimée à Rs 43 millions. La petite amie de Pravesh Canoo, âgée de 26 ans, et un habitant Glen-Park de 30 ans, qui a balancé le colis sur les ordres de Pravesh Canoo, ont aussi été arrêtés.

Avant son arrestation, Pravesh Canoo était en live sur Facebook. On pouvait entendre la police frapper à la porte et lancer «pé destroy», alors que Pravesh Canoo lui disait d'attendre ses avocats et qu'il n'avait aucun produit illicite chez lui.