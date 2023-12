Ile Maurice: Une jeune mère de famille en détresse sauvée par le CI Rajesh Moorghen

Un drame a été évité de justesse le matin du dimanche 24 décembre. Une femme de 29 ans, mère d'un bébé de trois mois, s'apprêtait à commettre l'irréparable à Côte-d'Or. Le chef inspecteur (CI) Rajesh Moorghen, qui était dans les parages, est intervenu à temps pour porter secours à la jeune femme désespérée qui voulait mettre fin à sa vie.

L'habitante de Sodnac, qui exerce comme infirmière, voulait se suicider à la suite de problèmes conjugaux. Elle s'apprêtait à se jeter d'une falaise. Une violente dispute avait éclaté aux petites heures du dimanche 24 décembre avec son époux. La jeune femme aurait ainsi marché de Quatre-Bornes à Côte-d'Or. Elle avait des marques de blessures visibles au visage et ses vêtements étaient couverts de boue. La soeur de la femme avait consigné une entrée au poste de police de Quatre-Bornes et avait expliqué aux enquêteurs que sa soeur avait quitté le toit conjugal après une dispute et que depuis, elle n'avait plus de ses nouvelles. Une patrouille dans la région de Sodnac n'a rien donné.

Le CI Rajesh Moorghen, qui était off duty et faisait du vélo, a été intrigué par la présence de la jeune femme, seule à cet endroit. Il est allé à sa rencontre pour s'enquérir de la situation. En larmes, elle a expliqué qu'elle voulait en finir avec sa vie. Le policier a tenté de la calmer et de la ramener à la raison. Il lui a demandé le numéro de téléphone de sa famille, qu'il a ensuite contactée. Les proches sont venus la récupérer, exprimant leur gratitude envers celui qui avait sauvé la jeune femme. Ils l'ont ensuite conduite à l'hôpital Victoria, à Candos, pour être examinée.

Cet acte héroïque est non seulement salué par la famille de la jeune femme mais aussi par les collègues du CI qui estiment qu'il mérite de figurer sur la liste des récents promus. «Si ti éna méritokrasi, sef inspekter-la ti bizin parmi bann promu. Kouma éna pli junior avan li pé promote?» se demandent des policiers.

Le CI Rajesh Moorghen compte 34 ans dans la force policière. C'est en 2016 qu'il est promu chef inspecteur. Fin limier ayant travaillé sur plusieurs dossiers, il fait parler de lui lorsqu'il a résolu le meurtre de Barthélemy Azie, à Rodrigues, 14 ans après les faits. Ce jeune de 17 ans avait été roué de coups devant la boutique de son père et son cadavre avait été dissimulé sous un tas de feuilles à Bois-d'Oiseaux.

Le CI s'est aussi distingué au niveau international en mettant la main au collet du suspect d'un crime commis en 2004, en Angleterre. Le Mauricien Sailesh Doomun était recherché pour le meurtre de sa petite amie. Il avait décapité cette dernière, une Tchèque, et avait enfermé le corps dans le locker d'un garage à Londres. L'habitant de Vacoas avait ensuite pris la fuite. Il était rentré à Maurice en passant par l'Italie avec un faux passeport.

Cependant, Rajesh Moorghen, affecté au Central Crime Investigation Department, et son équipe l'avaient arrêté dans une maison de jeux à Quatre-Bornes à la suite d'informations recueillies. Soumis à un interrogatoire serré, Sailesh Doomun avait fini par avouer les faits. En travaillant de concert avec ses confrères de Scotland Yard, le chef inspecteur avait procédé à l'extradition du suspect.