Ile Maurice: Un «performance bonus» équivalent à un 14e mois aux employés

Voilà une compagnie qui était à la peine il y a quelques années et qui, grâce à sa profitabilité de cette année, récompense ses employés. En effet, la National Insurance Co Ltd (NIC), l'ex-BAI, a décidé d'accorder un «performance bonus» à ses quelque 250 employés. Ce boni représente un mois de leur salaire de base. Ses agents aussi sont récompensés selon une prime de rendement. Cette nouvelle a été confirmée par le Chief Operating Officer de la NIC, Rishi Sookdawoor.

Cette année, la NIC, avec un portefeuille de 140 000 clients, a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 5,8 milliards (soit une augmentation de 173 %) et des bénéfices nets de Rs 385 millions au 30 juin 2023 (soit une augmentation de 74 % par rapport à l'année dernière). Les réclamations se sont élevées à Rs 1,85 milliard, soit 15 % de plus que l'année dernière. Les actifs totaux de la compagnie sont de Rs 14,7 milliards, ce qui représente une augmentation de 34 % comparée à 2022. La NIC se classe à la 30e place des premières 100 compagnies du pays.

Airport Holdings paie 1,25 mois de boni spécial

Par ailleurs, un autre conglomérat d'État qui a fait un geste auprès de ses employés en offrant plus d'un 14e mois est Airport Holdings Ltd (AHL). En fait, son board a récemment officiellement communiqué aux 4 000 employés de ses 22 subsidiaires le paiement d'un 1,25 mois de boni spécial de fin d'année. Parmi eux, on compte les salariés d'Air Mauritius, de Mauritius Duty-Free Paradise, de Cotton Bay Hotel et de Jet Prime, entre autres. AHL Ltd a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 33,4 milliards au 30 juin 2023 avec un profit avant impôt de Rs 3,8 milliards. La société holding, qui a Ken Arian comme Chief Executive Officer, a été classée deuxième entreprise du pays en 2023 par le Top Hundred Companies.

On se souvient que le 21 novembre, le leader de l'opposition, par le truchement d'une Private Notice Question (PNQ), au Parlement avait demandé au gouvernement de légiférer afin que tous les employés du pays, touchant moins de Rs 50 000 obtiennent un 14e mois. Xavier-Luc Duval avait soutenu cette demande par des arguments à l'effet que plusieurs compagnies du secteur privé ont réalisé d'énormes profits cette année et que l'État a pu obtenir des revenus de l'ordre de Rs 70 millions, surtout après les taxes imposées sur les salariés. Le leader de l'opposition avait aussi justifié cette demande à l'effet que le pouvoir d'achat des Mauriciens s'est érodé au fil des mois et il avait même donné une liste des augmentations, particulièrement des boîtes de conserve.

Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, auquel la PNQ était adressée, avait répondu que la décision pour le gouvernement de venir avec une loi pour faire payer ce 14e mois doit être prise après des consultations avec les secteurs concernés. Il avait résumé sa réponse en disant que le gouvernement ne dit ni oui ni non au paiement d'un 14e mois. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans ses discours politiques, a critiqué le leader de l'opposition pour cette demande. Et à la fin de cette année, seules quelques compagnies, à l'instar de la NIC, accordent un 14e mois à leurs employés.