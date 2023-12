Ile Maurice: Une trêve avant les grandes manœuvres

Pendant cette dernière semaine de décembre et la première semaine de 2024, les politiciens observeront une trêve avant d'entamer la nouvelle année avec de grandes manoeuvres. Même si le Premier ministre a dit que, légalement, les élections peuvent être tenues en 2025, soit jusqu'à six mois après la dissolution du Parlement le 7 novembre prochain, nul doute qu'après cette trêve, le pays sera en campagne électorale. Pendant combien de mois ? Seul Pravind Jugnauth a cette réponse.

Si au niveau de l'opposition, on pense à des coups tactiques, comme faire démissionner un ou plusieurs députés, et au lieu des partielles, le pays entier pourrait être appelé aux urnes, cela comporte des risques avec un Pravind Jugnauth qui peut bien organiser ces partielles en l'espace d'un mois après une démission. Et qu'il n'aligne aucun candidat de l'alliance gouvernementale, laissant l'opposition officielle et extra parlementaire convoiter les sièges vacants. Le Parti travailliste, le Mouvement militant mauricien et le Parti mauricien social démocrate (PTr-MMM-PMSD), qui a donné rendez-vous à la presse aujourd'hui pour un bilan politique de 2023 et aussi comment elle compte entamer l'année 2024. Mais on ne doit pas s'attendre à ce que cette opposition donne des détails sur la répartition des tickets ou la composition de son frontbench par exemple.

Le MMM, fidèle à sa tradition, organise sa fête de fin d'année mercredi à Flic-en-Flac. Une nouvelle occasion pour le leader de ce parti de demander à ses fidèles de se tenir prêts en vue des élections générales. Quant à Pravind Jugnauth, s'il est présent à des cérémonies avant le Nouvel an, il aurait l'occasion de passer des messages politiques. Mais la population attend plutôt son message du Nouvel an car c'est en tant que chef du gouvernement que tout Premier ministre s'adresse à la population ce jour-là. Les Mauriciens s'attendent à une promesse en cette année électorale. Car Pravind Jugnauth compte quelques promesses lors de ses messages du Nouvel an, comme la gratuité de l'université ou encore celle du préscolaire.

En cette année électorale, on doit suivre de près les partis extraparlementaires notamment Linion Pep Morisien. Ce parti a, au moins, eu le mérite d'annoncer que le poste du Premier ministre sera partagé entre Nando Bodha et Rama Valayden. Le Reform Party de Roshi Bhadain accentuera également sa campagne, surtout au niveau de certaines circonscriptions.