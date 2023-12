Maroc: Un partenariat stratégique multidimensionnel en constante évolution

Madrid — Le Maroc et l'Espagne ne cessent de renouveler leur partenariat stratégique et multidimensionnel avec un regard tourné vers l'avenir. Dans la confiance et le respect mutuel, les deux pays oeuvrent constamment à faire progresser leur coopération vers de nouvelles perspectives aussi ambitieuses que prometteuses.

Conscients de l'impératif de perpétuer cette dynamique, les deux pays continuent de mettre en oeuvre les éléments de la feuille de route, issue de la Déclaration conjointe du 7 avril 2022, et d'examiner les moyens en vue d'accélérer son exécution, d'identifier de nouvelles pistes de coopération et d'accompagner l'impulsion donnée à ce partenariat par SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion de la rencontre du Souverain avec le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Dans ce sens, Rabat et Madrid, voisins et amis historiques et acteurs incontournables dans le développement du Voisinage Sud de la Méditerranée, demeurent résolus à faire de leur partenariat stratégique, un atout pour avancer ensemble sur de nombreux projets novateurs et renouvelés, pour relever conjointement les multiples défis qui s'imposent, au service des aspirations des deux pays.

Privilégiant les valeurs de la sagesse, de l'entente et de l'intérêt commun, les deux pays s'engagent résolument à édifier un partenariat multiforme et multidimensionnel qui constitue un modèle de partenariat Nord/Sud gagnant-gagnant, à la hauteur des enjeux et des défis imposés par les mutations régionales et internationales.

Dans cet esprit, la Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue les 1er et 2 février dernier à Rabat, a posé une nouvelle pierre à l'édifice d'un partenariat stratégique entre deux pays qui envisagent leur avenir avec enthousiasme et confiance renouvelée.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l'issue des travaux de cette 12ème session de la RHN, le Maroc et l'Espagne ont ainsi exprimé leur engagement à perpétuer les relations d'excellence qui les ont toujours liés et réaffirmé leur volonté de les enrichir en permanence.

Dans ce sens, les deux pays inscrivent leur coopération dans le cadre du Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et du dialogue politique renforcé, issu de la Déclaration conjointe du 07 avril 2022, basée sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise oeuvre des engagements et des accords signés par les deux parties, dans laquelle les questions d'intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits accomplis.

Rabat et Madrid soulignent que cette Réunion a constitué une occasion de passer en revue les objectifs de la feuille de route et les résultats satisfaisants obtenus, d'une part, et de renouveler la détermination des deux pays à agir, conjointement, pour la poursuite de cette nouvelle dynamique d'autre part, nécessaire au bien-être des deux pays et à la prospérité de l'ensemble de la région.

Les deux parties ont, à cet égard, salué le travail accompli au sein de l'ensemble des groupes de travail, tous réunis et fonctionnels, et surtout les efforts déployés et l'implication démontrée, des deux côtés, en vue d'atteindre les objectifs fixés dans ladite feuille de route.

Consciente de l'importance stratégique du Maroc, l'Espagne ne cesse de réitérer sa détermination à consolider davantage le partenariat avec le Royaume, se félicitant du partenariat prometteur et de l'élan des relations bilatérales.

Le Maroc et l'Espagne, qui entretiennent "des relations des plus denses et des plus riches qui puissent exister au monde", sont désormais unis par un "partenariat stratégique et multidimensionnel", a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, à l'occasion de sa dernière visite au Maroc.

Le Maroc est "la première priorité de la politique étrangère espagnole. Avec le Maroc, nous avons vraiment un partenariat de choix, un partenariat gagnant-gagnant", a assuré le chef de la diplomatie espagnole.

Dix-huit mois après la Déclaration conjointe du 7 avril 2022, le partenariat entre le Maroc et l'Espagne a connu une évolution tangible dans plusieurs domaines d'intérêt commun. En témoignent un dialogue politique renforcé et constant, un partenariat économique important et une large panoplie d'accords conclus dans tous les secteurs d'activités.