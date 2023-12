Ile Maurice: Au Revoir Sélena, étoile filante du patrimoine

À seulement 22 ans, Sélena Leroux portait en elle une passion ardente pour son pays et pour l'histoire qu'il renferme. Le 24 décembre, une triste nouvelle a bouleversé son entourage : Sélena a quitté ce monde brutalement.

Elle avait hérité de son père Christophe Leroux, vice-trésorier de l'association SOS Patrimoine En Péril «Save Our Heritage», la même passion pour le patrimoine. Cette jeune femme, formée à l'école Lorette de Vacoas et de Quatre-Bornes pour ses études primaires et secondaires, puis à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval, avait un rêve : transmettre l'importance de notre patrimoine à la génération montante comme elle.

Avec un diplôme en Tourism Management en poche, la jeune femme de 22 ans s'est immergée dans le monde du patrimoine culturel. Sa thèse, intitulée «Cultural Tourism : Historically significant sites, buildings and monuments of the first and second world wars in the Republic of Mauritius», devenue un livre lancé l'année dernière, en témoigne.

Sélena y aborde longuement le monument de l'Armistice à Port-Mathurin, un lieu emblématique qu'elle a choisi de mettre en lumière. Sa rencontre à Rodrigues, avec Louis René Topize, initiateur de ce monument, peu avant le décès de celui-ci, a été un tournant. Sa disparition récente rend d'autant plus précieuse cette oeuvre.

Dans une lettre au gouverneur de la Banque de Maurice, Sélena, a plaidé pour que le nom de Louis René Topize soit officiellement gravé dans les archives de la banque. En effet, le dessin du pêcheur sur le billet de Rs 25 est aussi l'oeuvre de Louis René Topize, un détail qui n'avait, jusqu'alors, pas été officiellement reconnu.

Mais Sélena ne s'est pas arrêtée là. Dans une démarche visionnaire, elle a sollicité il y a quelques mois, le National Heritage pour demander que le Napolitain soit classé comme patrimoine national, envisageant même de le proposer à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité.

À l'âge de dix ans, elle avait interprété un slam pour la Blood Donors Association intitulé Kouler la vie, Kouler disang, écrit par Gaëtan Abel.

Professionnellement, Sélena avait rejoint le groupe Constance Hotels en tant que trainee manager, après un passage au sein du groupe St Aubain comme Communication and Reservation Officer, prouvant ainsi sa détermination et sa capacité à évoluer dans des environnements exigeants.

Sa mort subite le 24 décembre laisse une communauté en deuil mais aussi un héritage pour Maurice. En elle, c'est une partie de la passion, de l'engagement et de la vision pour son pays qui s'éteint, rappelant à tous l'importance de préserver et valoriser notre histoire pour les générations futures.

Ses funérailles seront organisées ultérieurement.