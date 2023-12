Angola: Deux jeunes poignardés à mort au cours des dernières 24 heures à Malanje

Malanje — Deux jeunes, l'un âgé de 18 ans et l'autre de 19 ans, ont été poignardés à mort dans la ville de Malanje, au cours des dernières 24 heures.

L'information a été fournie lundi à la presse par le directeur du Bureau de communication institutionnelle et de presse du Ministère de l'Intérieur, Junqueira António, qui a déclaré que le premier cas s'est produit dans un établissement commercial où la victime consommait des boissons alcoolisées avec un ami. Après un désaccord, l'ami a brandi un couteau et a poignardé la victime au niveau de l'omoplate et du biceps, lui causant la mort immédiate.

Le deuxième homicide s'est produit lorsque la victime et ses frères ont été interpellés sur la voie publique par un groupe de criminels appelés « UK », ce qui a conduit à une bagarre au cours de laquelle l'un des membres du gang a frappé la victime à la poitrine, en utilisant un couteau.

Le gendarme a informé que pendant la transition du 24 au 25 décembre, cinq délits de vol, un d'agression physique et un nombre égal de vols et de menaces ont été signalés, ces derniers survenus dans la municipalité de Cangandala, totalisant 10 délits, plus quatre par rapport à la même période en 2022.

Junqueira António a indiqué qu'à la suite de l'enquête sur les crimes décrits, cinq personnes présumées impliquées ont été arrêtées.

D'autre part, selon la source, deux accidents de la route se sont produits à Malanje et ont fait deux blessés et des dégâts matériels à évaluer.

Le service d'ortho-traumatologie de la HRM enregistre 60 cas

Par ailleurs, le service d'urgences de chirurgie et d'ortho-traumatologie de l'hôpital régional de Malanje a enregistré 60 cas au cours des dernières 24 heures, dont 17 cas de blessures traumatiques dues à un accident de la route, 15 cas de blessures dus à un accident domestique, 10 dus à une chute et le même nombre de blessures dues à des agressions physiques, cinq cas d'abcès aux extrémités, deux d'otite moyenne et un de plaie aseptique.

L'information a été donnée par la chef du service des urgences de cette unité, Ana Maria Jungo, faisant état de trois décès, hors de l'hôpital, de citoyens âgés de 78, 60 et 19 ans, diagnostiqués avec des blessures causées par un accident domestique, un abcès dentaire et une traumatisme pénétrant du thorax.