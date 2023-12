Algérie: Guelma - Les jeunes de la caravane de la mémoire découvrent les sites historiques et naturels de la région

GUELMA — Les jeunes de la caravane de la mémoire de la communauté nationale établie à l'étranger en visite dimanche et lundi à Guelma ont découvert les sites historiques de cette wilaya dont celui de la bataille de Marmoura et la maison familiale du feu président Houari Boumediene à Medjez Amar en plus de ses paysages naturels pittoresques et ses ruines à l'histoire lointaine.

Devant le monument commémoratif de la bataille de Marmoura survenue les 28 et 29 mai 1958 à Djebel Taya (Bouhamdane), les plus de 40 jeunes de cette caravane ont reçu des explications données par des cadres de la direction des moudjahidine sur cette épopée des moudjahidine qui a brisé l'arrogance de l'armée d'occupation française.

Les hôtes de la région se sont longuement intéressés sur le lieu de ce haut fait d'arme aux épaves de l'hélicoptère abattu par les moudjahidine de l'armée de libération nationale tuant un des hauts officiers de l'armée coloniale.

Dans la localité d'Araara au douar Beni-Addi dans la commune de Medjez Amar, les jeunes de la caravane se sont rendus à la maison familiale du feu président Houari Boumediene de son vrai nom Mohamed Boukherouba (1932-1978).

Le jeune Rayane Sahraoui s'est dit fier des grandes figures algériennes dont ce feu moudjahid et homme politique qui a joué un rôle majeur dans l'ancrage des fondements de l'Etat algérien indépendant donnant à l'Algérie une voix haute parmi les nations.

Les visiteurs de la wilaya de Guelma n'ont pas caché leur émerveillement en touchant les eaux chaudes déferlant de 30 mètres de la cascade mythique de Hammam Debagh et des formes pittoresques sculptées par les eaux.

Le jeune Taha s'est dit subjugué par cette cascade et par la grotte Ghar Djemaa (Bouhamdane) qui témoigne, selon les explications données sur site, de la présence humaine très lointaine dans cette partie de l'Algérie.

Situé en plein coeur de la ville de Guelma, le théâtre romain construit entre la fin du 2ème siècle et le début du 3ème siècle pour 4.500 spectateurs a été l'ultime étape des hôtes de la wilaya durant laquelle ils ont reçu des informations détaillées sur l'importance historique de ce monument et les spécificités techniques de son architecture.

La jeune Khalida Boughechouche a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la caravane à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, estimant que cette initiative lui a permis de découvrir certains des sites historiques les plus importants du pays et plusieurs grandes figures marquantes qu'elle ne manquera pas d'évoquer devant les autres membres de la communauté nationale établie à l'étranger.

Les membres de la caravane ont été reçus dimanche par la wali, Mme Houria Aggoune en présence des cadres des secteurs de la culture, du tourisme et de la jeunesse et des sports et de représentants de la famille révolutionnaire.

Guelma est la quatrième étape après Alger, Biskra et Batna de cette caravane de la mémoire initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en coordination avec la mosquée de Paris (France).

Elle poursuivra sa tournée jusqu'au 28 décembre courant par la visite de Tizi-Ouzou et d'Oran.