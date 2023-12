Congo-Kinshasa: Beni - Les jeunes d'Eringeti sollicitent le rétablissement de la paix dans cette région

Les jeunes d'Eringeti, groupement Bambuba-Kisiki, au nord de la ville de Beni (Nord-Kivu) ont demandé, lundi 25 décembre, au gouvernement Congolais de rétablir la paix dans cette région.

Le message de ces jeunes a été porté par le président du conseil de la jeunesse de leur entité, Fabrice Muhangi. Ce dernier a lancé cet appel à la paix à l'occasion de la célébration des fêtes de noël et de nouvel an.

Il a expliqué qu'en cette fin d'année, les habitants d'Eringeti ne peuvent accéder à leurs champs, principale source alimentaire de la région à cause de l'insécurité créée par la présence des rebelles des ADF sur la route nationale numéro quatre.

Fabrice Muhangi a expliqué que cette situation a provoqué des lourdes conséquences, dont la famine, poussant cette population à se nourrir de la farine de froment:

« Pour ces deux festivités, il n'y a rien à dire parce que la population ne sait quoi faire. Nous vivons du champ ici or, on n'a plus d'accès dans nos champs. Et quand l'ennemi nous met hors de nos champs, il n'y a plus d'espérance. Aujourd'hui, nous mangeons des farines avec lesquelles on fabrique le gâteau or dans nos champs, nous avons de manioc, des taros ».

Le président de la jeunesse d'Erengeti a estimé que cette situation complique la vie des paysans. Il a ainsi demandé des fortes décisions pour mettre un terme à cette guerre :

« Dans cette région, on en a déjà marre de cette guerre. Pourquoi on ne veut pas prendre une décision ferme pour lutter contre l'insécurité pourvu que la population soit sécurisée ? », s'est-il interrogé.

Fabrice Muhangi a ajouté qu'actuellement, la population ne vit que de l'assistance des organisations humanitaires.

Eringeti compte actuellement des milliers de ménages déplacés venus de plusieurs localités de la province de l'Ituri