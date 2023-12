Congo-Kinshasa: Ensemble pour la stabilité - Marie-Josée Ifoku appelle à l'unité et à la responsabilité !

*"Nous sommes conscients des inquiétudes et des tensions que cette situation suscite au sein de la population. J'en appelle à la retenue, à la maturité et à la responsabilité de chacun pour éviter toute escalade de la violence et du tribalisme. L'unité dans la diversité demeure notre socle commun, une force qui transcende nos différences", rappelle Marie-Josée Ifoku, l'une des candidates inscrites dans la course à la Présidentielle 2023. "Nous reconnaissons la résilience et le discernement dont notre peuple fait preuve en cette période complexe. Je vous exhorte à maintenir cet esprit de calme et de discernement pour préserver la stabilité de notre nation. En cette période de nativité, méditons sur le livre 1 Rois 2 : 16-28 et sur l'importance de l'unité pour notre avenir commun.

J'appelle la classe politique, dans son entièreté, ainsi que la population à s'unir dans un esprit de civisme, de dialogue et de respect mutuel. Notre pays a besoin de notre engagement collectif pour surmonter ces épreuves et bâtir un avenir prospère pour tous.

Ensemble, engageons-nous à oeuvrer pour des solutions pacifiques, démocratiques et consensuelles afin de sortir de cette impasse politique", insiste-t-elle, dans sa déclaration, ci-dessous.

Un appel à l'Unité et à la Responsabilité

Ensemble pour la Stabilité de la République Démocratique du Congo

%

En cette période cruciale pour notre nation et en tant qu'acteur politique et messagère de la paix, j'adresse un appel solennel à tous les citoyens de la République Démocratique du Congo.

La période de Noël symbolise paix, partage et renaissance.

Cependant, aujourd'hui, notre pays est confronté à des défis sans précédent. Les récentes élections ont été marquées par des irrégularités portant atteinte aux droits électoraux de notre peuple. Nous déplorons fermement ces actes et condamnons toute forme de violence, particulièrement à l'égard des femmes et des enfants.

Nous sommes conscients des inquiétudes et des tensions que cette situation suscite au sein de la population.

J'en appelle à la retenue, à la maturité et à la responsabilité de chacun pour éviter toute escalade de la violence et du tribalisme. L'unité dans la diversité demeure notre socle commun, une force qui transcende nos différences.

Nous reconnaissons la résilience et le discernement dont notre peuple fait preuve en cette période complexe.

Je vous exhorte à maintenir cet esprit de calme et de discernement pour préserver la stabilité de notre nation.

En cette période de nativité, méditons sur le livre 1 Rois 2 : 16-28 et sur l'importance de l'unité pour notre avenir commun.

J'appelle la classe politique, dans son entièreté, ainsi que la population à s'unir dans un esprit de civisme, de dialogue et de respect mutuel. Notre pays a besoin de notre engagement collectif pour surmonter ces épreuves et bâtir un avenir prospère pour tous.

Ensemble, engageons-nous à oeuvrer pour des solutions pacifiques, démocratiques et consensuelles afin de sortir de cette impasse politique. Ensemble, réaffirmons notre détermination à préserver la stabilité dans le pays et dans la région des Grands Lacs.

Unité dans la diversité, 4ème point de la Kombolisation, est une interpellation à croire dans la force redoutable que nous constituons face aux ennemis de la RDC, lorsque nos différences sont respectées et considérées dans la perspective de la complémentarité.

Je souhaite à tous mes concitoyens un Joyeux Noël, empreint de paix, de solidarité et de réflexion sur les valeurs qui font notre force.

Que Dieu Bénisse la République Démocratique du Congo !