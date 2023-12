Maroc:Portugal - Une nouvelle dynamique pour un partenariat stratégique global

Lisbonne — Les relations maroco-portugaises ont connu en 2023 une dynamique remarquable, grâce à une volonté politique de haut niveau visant à mettre en place un partenariat stratégique global gagnant-gagnant.

Les deux pays ont toujours affirmé leur volonté commune de hisser leurs relations bilatérales historiques, basées sur le respect mutuel, à des niveaux supérieurs, à même de renforcer le dialogue politique, de consolider les échanges et d'explorer de nouveaux domaines de coopération.

A travers cette dynamique, Rabat et Lisbonne veulent instaurer un partenariat stratégique multidimensionnel, à l'image de la solidité de leurs liens, et relever les défis régionaux communs.

Dans ce sens, la 14-ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, tenue en main dernier à Lisbonne, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, António Costa, a été une illustration de la ferme volonté des deux pays voisins, déterminés à tirer profit de leur proximité géographique et de la dynamique de leurs économies, pour booster la coopération bilatérale et lancer des partenariats fructueux.

A cet égard, M. Akhannouch a souligné l'attachement continu des deux pays à la promotion de la coopération bilatérale sur des plans multidimensionnels, conformément aux aspirations des dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le président Marcelo Rebelo de Sousa, qui n'ont eu de cesse d'entourer ces relations de leur haute sollicitude.

%

De son côté, le Premier ministre portugais a souligné que le Maroc et le Portugal sont des pays voisins liés par des relations fortes, qui ont un poids dans leur environnement méditerranéen.

Les deux pays ont décidé de hisser leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique de long terme englobant la coopération dans différents domaines, a ajouté le Premier ministre portugais, relevant que de grandes opportunités s'ouvrent aux deux pays pour renforcer leur coopération dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi, de la recherche scientifique, des industries et de la culture.

S'agissant du Sahara marocain, le Portugal a rejoint les pays européens qui soutiennent le plan marocain d'autonomie au Sahara, réitérant, à cette occasion, son appui à l'initiative marocaine qu'il considère comme proposition "réaliste, sérieuse et crédible en vue d'une solution agréée dans le cadre des Nations Unies".

Dans le cadre de cette réunion de haut niveau, 12 accords couvrant différents domaines stratégiques ont été conclus pour promouvoir les relations bilatérales dans toutes leurs dimensions. Les conventions couvrent les secteurs économiques, énergétiques, culturels, juridiques, de l'enseignement supérieur, de l'artisanat, de la solidarité sociale et de la justice.

Par ailleurs, la RHN a été marquée par la tenue du Forum économique Portugal-Maroc, placé sous le thème "Maroc-Portugal : ensemble pour construire des économies prospères et une croissance commune".

Ce forum a réuni, en plus des présidents de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), des acteurs économiques et des hommes d'affaires marocains et portugais actifs dans plusieurs domaines.

En effet, la coopération maroco-portugaise porte sur des secteurs prometteurs qui offrent plusieurs opportunités d'intégration économique, notamment l'énergie, l'industrie automobile, le textile, l'environnement et la modernisation de l'administration.

Sur un autre registre, les relations bilatérales ont connu une nouvelle dynamique au niveau sportif après l'annonce par SM le Roi Mohammed VI, en mars dernier, de la candidature conjointe du Maroc, avec le Portugal et l'Espagne, pour l'organisation du Mondial 2030.

Cette candidature tripartite, largement accueillie au Portugal, sera "une occasion d'unir les deux continents à travers le sport", avait affirmé Antonio Costa lors du 47e congrès de l'UEFA, tenu à Lisbonne.

Selon la Déclaration finale, "cette candidature sera une première dans l'histoire du football".

Par ailleurs, les relations bilatérales étroites se sont renforcées cette année, grâce au lancement d'un dynamisme culturel remarquable, comme en témoigne la participation du Maroc aux expositions d'art contemporain "Arco Lisboa" et "Bleu et autres couleurs... Un voyage dans l'histoire de l'art marocain".

Cette dynamique a été incarnée aussi à travers une participation distinguée aux travaux du sommet mondial du Web 2023 à Lisbonne, considéré comme l'un des forums annuels les plus importants du secteur technologique au monde, ainsi qu'une visite d'une délégation économique marocaine au Portugal dans le but d'explorer les opportunités d'investissement et de coopération entre les hommes d'affaires marocains et leurs homologues portugais.

Compte tenu de l'importance de la coopération parlementaire pour renforcer le rapprochement entre les deux pays et le partenariat entre les institutions représentatives, une délégation parlementaire marocaine a, en outre, effectué une visite de travail à l'Assemblée nationale portugaise, afin d'explorer l'expérience du Portugal en matière de démocratie participative.

Saisissant la dynamique actuelle des relations économiques, commerciales et culturelles bilatérales, les deux pays continuent d'examiner toutes les opportunités de coopération, afin que ce partenariat stratégique devienne un modèle de développement commun et un cadre solide d'investissement.