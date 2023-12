Tunisie: Les dés sont jetés

L es Tunisiens ont voté dimanche dernier. On ne cesse depuis de parler de scores et de taux de participation. Certes, ces indicateurs chiffrés sont importants, mais le plus important, c'est l'aboutissement de l'opération électorale. Un scrutin qui s'est passé selon les normes les plus élevées de la démocratie locale et en toute transparence.

C'est un autre scrutin où l'argent sale n'a pas joué son rôle d'aimant vers les urnes. Une élection où la seule attractivité vers les centres de vote a été réalisée grâce à des candidats qui sont venus parler avec leur coeur aux citoyens de leurs cités et qui ont dessiné à leur manière l'amour qu'ils vouent à leurs régions. Ce sont ces candidats élus au premier tour et les personnes qui sont allées voter pour eux qu'on veut faire taire, en surfant sur les chiffres et en faisant miroiter l'abstention des électeurs comme un argument fort pour annihiler l'espoir d'un nouveau projet sociétal.

Au grand dam des citoyens, les personnes qui mettent en doute la démocratie locale selon le système de base sont des gens qui savent tout et ne connaissent rien. Ils parlent de la démocratie sans jamais la respecter. Aux donneurs de leçons, tartuffes et autres hypocrites, le peuple a dit son mot. Et même s'il l'a dit tout bas, cela ne veut pas dire qu'il accepte qu'on le fasse taire. Parce que le peuple tunisien est un peuple libre et n'acceptera pas la mainmise d'une pensée unique sur cette campagne électorale.

Voilà donc les grands censeurs de la démocratie qui se frottent les mains, en se félicitant de voir un taux de participation faible qui pourrait tourner en leur faveur politique et servir de ticket d'entrée aux chancelleries des puissances étrangères pour plaider non pas en faveur des citoyens des régions mais pour faire vaciller le pays. Mais ils oublient en passant que ces élections ont eu lieu et que désormais, un autre système politique digne d'une Tunisie nouvelle vient d'être mis en oeuvre.