Tunisie: Dans les grandes surfaces - Course effrénée aux promos !

«Comment se fait-il que des produits de consommation ayant bénéficie' de prix promotionnels disparaissent des rayons des grandes surfaces, quelques minutes seulement après l'ouverture de l'établissement ?», s'interroge, visiblement abasourdi, un jeune homme au sortir d'un mall qui a pignon sur rue dans une proche banlieue de la capitale. «Il va sans dire qu'il faut se lever tôt, très tôt le matin, pour aller ensuite se planter comme un arbre devant la grande surface, prêt à s'y engouffrer dès que les portes s'ouvrent au public», ajoute-t-il laconiquement.

Cela vaut-il un sacrifice ?

Eh bien, c'est là, en tout cas, une solution magique sur laquelle se sont rabattus de très nombreux citoyens obligés de pointer avant le personnel de la boîte pour espérer pouvoir bénéficier des promos. Un «sacrifice» qu'ils endurent sans doute à leur corps défendant, mais sous l'effet magnétique de campagnes promotionnelles rondement menées par ces établissements commerciaux, à coup de brochures et de spots inondant les télévisions, les radios et les réseaux sociaux.

Cependant, il est parfois déconseillé de consentir ce sacrifice, quand la notion dite « les premiers venus sont les premiers servis» vient à être bafouée. En effet, il n'est plus rare de voir les promos qui vous salivent s'évaporer en trois coups de cuillères à pot. « L'autre jour, soutient une dame, j'étais contente de figurer au troisième rang des citoyens faisant la queue devant le rayon du lait.

Mais, quel ne fut mon désenchantement lorsque les deux hommes qui me précédaient ont tout raflé. Prise d'un accès de colère, je suis allée illico presto protester auprès d'un employé du magasin qui, avec un sang-froid glacial, me somma d'en découdre avec son patron. Ce dernier était introuvable. C'est à n'y plus rien comprendre».

Pratique déloyale !

Un autre client, qui se veut franc et audacieux, va droit au but. «Non, tempête-t-il, il y a anguille sous roche, au point que je me permets de pointer du doigt le personnel de certaines grandes surfaces qui s'amusent, à la veille de chaque action promotionnelle, à s'emparer de quantités non négligeables de la marchandises qu'ils mettent soigneusement en cachette à la disposition de leurs familles et amis, lesquels viennent ensuite les récupérer, avant de passer à la caisse». Serait-ce là un bobard de défaitiste ? Que non, réagit notre interlocuteur qui jure que «cette thèse est soutenue par la majorité des consommateurs tunisiens»!!

Dès lors, surgissent ces questions : si c'est vrai, pourquoi n'y a-t-il pas d'empêcheur de danser en rond ? Où est le service administratif chargé du contrôle du personnel ? Peut-on parler de complicité ? Les fréquentes mutations d'employés d'un mall à un autre, ainsi que les licenciements et les mesures disciplinaires pris à l'encontre de certains autres sont-ils, par hasard, la preuve accablante de cette pratique déloyale, illégale et, somme toute, impopulaire ?