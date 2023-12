Tunisie: Randonnées pédestres - La nouvelle passion des Tunisiens

Ce qui n'attirait autrefois que les sportifs les plus endurcis est devenu aujourd'hui un phénomène de masse. Pour répondre à cette demande, plusieurs associations ou agences de voyages proposent, pour des prix allant de 45 à 60 dinars la journée, des circuits de découvertes et d'exploration.

Avec le beau soleil et les températures clémentes même en hiver, les annonces de randonnées foisonnent sur les réseaux sociaux. Cette passion pour la marche est loin d'être un élan passager.

Dans notre pays, où les ressources forestières s'étendent sur une superficie totale de 1, 226 million d'hectares, soit environ 8% de la superficie du pays, la randonnée pédestre est l'activité qui fait actuellement l'unanimité. En effet, les Tunisiens sédentaires et collés aux écrans en cours de semaine souhaitent prendre le temps de partir à l'aventure, gravir la montagne et admirer la nature qu'ils perçoivent comme un lieu de bien-être et de ressourcement.

Ce qui n'attirait autrefois que les sportifs les plus endurcis est devenu aujourd'hui un phénomène de masse. Pour répondre à cette demande, plusieurs associations ou agences de voyages proposent, pour des prix allant de 45 à 60 dinars la journée, des circuits de découvertes autour de thématiques très diverses comme l'archéologie et le patrimoine, les festivals culinaires ou simplement pour le plaisir de marcher dans la forêt. Cette activité peut être appréciée en famille, entre amis ou même entre collègues après une période de stress pour apaiser la tension et revigorer l'ensemble de l'équipe.

%

Une activité accessible à tous

Les détails figurent en général sur l'annonce : les départs se font les samedis et les dimanches. Les destinations les plus en vogue se trouvent aux gouvernorats de Bizerte, de Jendouba et de Zaghouan. On peut en citer les cascades de Oued Zitoun, Bni Mtir, les forêts de Aïn Soltane ou encore de Sejnane. En été, on privilégie les plages vierges inaccessibles en voitures.Le temps d'une journée, les jeunes et moins jeunes se retrouvent dans le but de se reconnecter avec la nature. Il faut se présenter à 6 heures du matin, parfois avant, au premier point de collecte situé souvent au centre-ville avec possibilité de ramassage en cours de route. Le groupe est toujours accompagné au départ d'un responsable et d'un photographe qui peuvent être rejoints plus tard par un guide local au lieu de la randonnée.

Les annones postées indiquent toujours la distance à parcourir en kilomètres et le niveau du circuit qui peut être facile ou réservé aux marcheurs bien entraînés. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'être un randonneur aguerri pour apprécier ces balades dans la nature. En effet, tous les circuits ne se valent pas. Il existe certains parcours faciles pouvant être effectués par les enfants et les personnes âgées. Concernant les équipements nécessaires, en matière de chaussures, pour plus de confort, il faut opter pour des chaussures de montagne bien lacées et solides pour ne pas sentir les cailloux du chemin sous les semelles. Les autres types d'équipements et de vêtements sont optionnels. Pour leurs repas, les aventuriers ont le choix entre ramener les provisions alimentaires nécessaires pour savourer une véritable ambiance de pique-nique ou les acheter pendant les pauses en cours de route. Des fois, des produits bio ou des spécialités culinaires locales sont disponibles sur place comme à Testour ou à Zaghouan. Le retour se fait en général le soir vers 19 heures.

Renouer avec la nature

Loin des nouvelles et des médias sociaux trop stressants, marcher de longues distances apporte du calme et une satisfaction intérieure et éveille les sens que la vie citadine a émoussés. Cette activité possède divers bienfaits sur la santé. Elle abaisse le stress, augmente les défenses naturelles et permet également de booster le mental et de prendre du temps pour se reconnecter à soi.

La qualité de l'air, les couleurs, les odeurs, le bruit des oiseaux et le craquement des feuilles évacuent le stress du quotidien, tout y est pour une immersion dans des paysages verdoyants, non sans laisser de beaux souvenirs.

Tout au long du circuit, les randonneurs découvrent la faune et la flore préservées dans leur milieu naturel. Cette échappée belle suscite un engagement écologique chez les individus qui seront plus sensibles à l'environnement qui les entoure et se sentent même plus impliqués à le protéger.

Les risques sont toujours présents

Les circuits de randonnée ne sont pas tous aménagés et façonnés pour l'homme. Ils peuvent être dangereux avec des possibilités de chutes et de glissades. La prudence est donc toujours de mise. L'autre risque à souligner est les accidents de routes vu que les sentiers de montagne sont difficiles et la conduite nécessite davantage de vigilance. Du reste, les bons moments de partage et de convivialité l'emportent.