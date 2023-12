Afrique du Nord: Maroc-Arabie Saoudite en 2023 - Développement multidimensionnel des relations bilatérales

Riyad — Les relations maroco-saoudiennes ont connu en 2023 un développement tangible dans leurs différentes dimensions politiques, économiques, culturelles et sociales, traduit par les visites mutuelles intenses de responsables gouvernementaux et d'acteurs du secteur privé des deux pays.

Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI et du Roi d'Arabie Saoudite Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, les liens entre les deux Royaumes ont été hissés au niveau de partenariat global, renouvelé et stratégique.

En consécration du niveau distingué des relations fraternelles entre les deux pays, l'année 2023 a été marquée par la visite de SAR le Prince Moulay Rachid en Arabie Saoudite pour représenter SM le Roi Mohammed VI aux travaux de la 32-ème session du Sommet arabe, tenue le 19 mai à Djeddah.

Le Sommet a examiné les efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité de la région et à promouvoir les intérêts arabes, à la lumière des changements successifs et de l'escalade des crises aux niveaux international et régional.

Dans le même contexte, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a représenté SM le Roi Mohammed VI, le 11 novembre à Riyad, aux travaux du Sommet extraordinaire arabo-islamique consacré à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

D'autre part, le Comité de consultation politique et le comité de suivi au niveau des hauts responsables des ministères des Affaires étrangères du Maroc et de l'Arabie Saoudite ont tenu leur troisième réunion en avril dernier à Riyad.

A cette occasion, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations historiques et stratégiques liant les deux pays dans divers domaines, échangeant des points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

La même année a été marquée par la participation de M. Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques aux travaux de la 7ème édition de l'Initiative d'investissement futur (24-26 octobre à Riyad), où il a présenté la Vision Royale ainsi que les ambitions, les forces et les initiatives clés du Royaume qui en font une destination privilégiée pour les investissements.

Le responsable gouvernemental marocain avait affirmé à cette occasion qu'à un moment où le monde est marqué par diverses crises, la résilience du Maroc face aux différents chocs fait figure de référence. Cette résilience émane du cap fixé par SM le Roi Mohammed VI, qui permet au Maroc de transformer les défis internationaux et nationaux en opportunités.

Sur le plan économique, le Maroc et l'Arabie Saoudite ont affiché, lors de la tenue du Conseil d'Affaires maroco-saoudien à Casablanca, leur intention de lancer un fonds commun pour soutenir les petites et moyennes entreprises à l'exportation et à l'investissement, dans le but d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux.

Les secteurs public et privé des deux pays devraient participer à la création du fonds, notamment les banques marocaines Attijariwafa Bank, la Banque Populaire, Crédit Agricole du Maroc et Bank of Africa, ainsi que la Banque saoudienne d'investissement et la Société islamique pour le développement du secteur privé du Groupe de la Banque islamique de développement.

L'année 2023 a également été marquée par l'approbation par le Conseil des ministres d'Arabie Saoudite, présidé par le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, de plusieurs conventions de partenariat signées entre les deux pays, dont une convention dans le domaine des services du transport aérien, une convention relative à la lutte contre le terrorisme et son financement, un mémorandum d'entente dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des label Halal, ainsi qu'un mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine culturel.

En mai dernier, l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a signé avec l'Autorité Saoudienne pour la Propriété intellectuelle, un mémorandum de coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Ce mémorandum vise à mettre en oeuvre une coopération dans le domaine des systèmes, politiques et stratégies de propriété intellectuelle, ainsi que des indications géographiques, de leurs processus d'enregistrement et de développement.

Ainsi, les relations maroco-saoudiennes ont connu en 2023 un fort élan, s'inscrivant dans l'histoire commune et les liens civilisationnels et culturels unissant les deux pays. Des liens qui transcendent la distance géographique et renforcent les perspectives de coopération bilatérale au service des aspirations des peuples des deux Royaumes.