Congo-Brazzaville: Gueorguy Tchépik évoque une mission diplomatique fructueuse

Dressant son bilan de fin de mandat diplomatique en terre congolaise, l'ambassadeur de la Russie, Gueorguy Tchépik, a estimé que la coopération entre son pays et le Congo produit des résultats dans divers domaines de coopération.

« Le Congo compte parmi les Etats de l'Afrique avec lesquels la Russie entretient non seulement des relations d'amitié mais aussi et surtout des relations de confiance exemplaire grâce aux liens personnels entre les présidents Denis Sassou N'Guesso et Vladimir Poutine », a souligné le diplomate russe qui s'apprête à quitter le Congo après dix ans de service dont quatre en qualité d'ambassadeur. Le dialogue politique entre les deux pays se porte bien, constate-t-il, comme en témoignent les multiples échanges entre les deux présidents ces derniers temps ; la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, en terre congolaise, notamment à Oyo en juillet 2022.

Malgré un début de mandat difficile à cause de la pandémie de covid-19, la mission diplomatique conduite par Gueorguy Tchépik a fait des grandes réalisations. Sous son mandat, le quota de bourses octroyées aux étudiants congolais a connu l'augmentation d'une centaine de places pour atteindre au total deux-cent cinquante à ce jour. « Ce qui met le Congo en tête de peloton des pays d'Afrique auxquels la Russie octroie le plus grand nombre de bourses. Il n'est pas exclu que le quota du Congo soit revu à la hausse étant donné que la demande devient de plus en plus forte », selon l'ambassadeur.

Par ailleurs, cette mission diplomatique a largement contribué au succès de la participation de la délégation congolaise au deuxième sommet Russie-Afrique, du 27 au 28 juillet 2023, au cours duquel accords et mémorandums, dans divers secteurs, ont été signés. De septembre 2019 à aujourd'hui, une trentaine de documents ont fait l'objet de signature entre les deux pays. Le travail se poursuit sur une dizaine d'autres documents qui devraient être signés sou peu, a révélé l'ambassadeur.

Les liens économiques entre la Russie et le Congo portent un caractère stable et multiforme ; les sociétés russes s'intéressent au marché congolais ; les projets importants se mettent en place dans le secteur de l'énergie ; les deux parties travaillent toujours sur le projet de l'oléoduc. Les accords jumelages entre les villes russes et congolaises se poursuivent dont celle qui a été signé entre Brazzaville et Nijni Novgorod.

Dans le secteur de la santé, le Comité national de lutte contre la covid-19 avait validé l'usage du vaccin « Spoutnik ». Aussi, dans la lutte contre le cancer de la peau en faveur des albinos, les médecins russes ont apporté leur expertise. Les liens entre les ministères en charge de la Santé des deux pays se sont davantage raffermis. « Il faut l'arrivée très prochaine au Congo d'un laboratoire mobile destiné aux études des maladies tropicales négligées », a annoncé le diplomate russe.

L'ambassadeur de la Russie, Gueorguy Tchépik, s'est dit satisfait de sa relation avec la presse congolaise. Il a, en effet, échangé des vues avec celle-ci à plusieurs occasions sur plusieurs sujets concernant le Congo, la Russie et le monde. Selon lui, les liens entre les médias congolais et les médias russes d'expression française notamment devraient davantage être consolidés.