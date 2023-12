Congo-Brazzaville: Bénédiction des couples de même sexe - L'épiscopat du Congo dit Non

Dans une lettre publiée, le 23 décembre, concernant la déclaration "Fiducia Supplicans" sur les bénédictions des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe, les archevêques et évêques du Congo-Brazzaville s'y opposent à la lumière, disent-ils, des Saintes Ecritures et de la foi chrétienne.

« Affermis par le pape François lors de notre visite Ad Limina, en communion avec lui et au nom de notre fidélité à l'Evangile, par respect pour notre patrimoine culturel, et pour le bien de la famille humaine, il nous est impossible, nous archevêques et évêques du Congo Brazzaville, de permettre la bénédiction des unions évoquées dans le Fiducia Supplicans », souligne la lettre des archevêques et évêques du Congo-Brazzaville, signée par Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville, président de la Conférence épiscopale du Congo. Au-delà de la lettre, une vidéo du Mgr, dans laquelle il appelle les prêtres à s'abstenir de toute bénédiction de couple de même sexe, aux allures d'une prédication de l'évangile, circule sur les réseaux sociaux.

Les arguments étalés dans la lettre sont accompagnés des passages bibliques comme pour souligner à grands traits la fidélité de la Conférence épiscopale du Congo-Brazzaville à l'Evangile. Le texte de Genèse 1 : 27 : « Homme et femme, Il les créa » est mis en exergue parmi plusieurs autres textes bibliques. « Dans le respect de nos traditions culturelles sur le mariage que la foi chrétienne a assumées et purifiées à la lumière des Saintes Ecritures, nous pasteurs et peuples de Dieu au Congo-Brazzaville demeurons strictement attachés à l'union d'un homme et d'une femme confirmée par la doctrine de l'Eglise selon le dessein du Créateur », peut-on lire dans ladite lettre.

Par ailleurs, archevêques et évêques du Congo-Brazzaville ont invité à la prière et à la paix les prêtres, le peuple de Dieu et tout autre Congolais choqué par les termes « bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe » évoqués dans la déclaration "Fiducia Supplicans".

A dire vrai, il n'y a pas que l'épiscopat du Congo-Brazzaville qui a ainsi réagi à ladite déclaration. Plusieurs pays africains : Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Kenya, Togo et bien d'autres ont eu la même réaction. En Afrique de façon générale, l'union des personnes de même sexe est non seulement incriminée par la loi mais aussi et surtout rejetée par les cultures. D'où, bien au-delà de la vérité évangélique, les hommes de Dieu du continent y compris les fidèles, épris de ces valeurs culturelles qui fondent leur identité, ne peuvent pas adhérer à l'idée de procéder à la bénédiction des couples de même sexe. Ils mettent ainsi une croix sur la déclaration "Fiducia Supplicans".