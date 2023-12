Congo-Brazzaville: Noël - Plus de 500 enfants ont reçu des jouets

A l'instar des années précédentes, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, a offert, les 24 et 25 décembre à Brazzaville, en partenariat avec des donateurs, des jouets et un repas aux enfants à l'occasion de la fête de Noël.

Les différentes cérémonies de remise de jouets organisées respectivement au siège de la Fondation Congo Assistance et sur l'esplanade des tours jumelles ont concerné les enfants issus des orphelinats, ainsi que les meilleurs élèves agés de 5 à 11 ans en provenance des neuf arrondissements de Brazzaville.

S'exprimant devant quelques membres du gouvernement et leurs épouses, des donateurs et plusieurs autres invités, la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila, a rappelé dans son discours les missions que s'est assignées la Fondation Congo assistance depuis sa création, à savoir la promotion de l'action sociale au Congo dans plusieurs domaines, (santé, développement, éducation, formation professionnelle, l'assistance aux personnes âgées et vulnérables).

« L'organisation de cet arbre de Noël offre l'occasion à la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, de partager avec les enfants un repas et des moments de joie », a expliqué Blandine Malila, rappelant qu'au cours des six dernières années, cette tradition avait été délaissée pour céder la place aux actions à impact plus durable portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables évoluant dans des structures de prise en charge sociale, mais également sur l'aménagement de l'environnement éducatif des élèves, qui s'est traduit par la construction et la réfection de quelques écoles publiques et orphelinats.

%

« Animée par la ferme conviction que l'éducation et le développement psychosocial de nos enfants constituent l'un des fondements d'un avenir prometteur pour nos petits, la première dame poursuivra autant que possible son action pour cette cause », a-t-elle assuré.

Suite à cet élan de solidarité envers les enfants, l'administrateur maire de Ouenzé, le cinquième arrondissement, Marcel Ganongo, représentant son collègue de Talangaï, le sixième arrondissement, a exprimé sa joie et son émotion. De même que les enfants bénéficiaires, il a remercié la présidente de Congo Assistance pour « son geste d'amour, de générosité et de compassion d'une admirable mère, tendre et attentionnée ».

Rappelons que la cérémonie de remise de jouets aux enfants s'est déroulée la veille, au siège de la Fondation Congo Assistance, en présence de la conseillère spéciale, cheffe de département de la communication et des médias du président de la République, Claudia Ikia Sassou N'Guesso, et du président directeur général d'Eco-Oil Energie, Claude Wilfrid Etoka, partenaires de cette ONG.

« Pour assurer les meilleurs services possibles aux plus démunis, la Fondation Congo Assistance travaille, depuis sa création, avec des partenaires et donateurs individuels qui lui font confiance dans son programme d'action », a précisé, dans son discours, la secrétaire générale adjointe de la Fondation Congo Assistance, cheffe de département de l'éducation et de la formation professionnelle, Rosalie Biangana Vouka.