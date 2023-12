Afrique: Au fait du jour - L'ironie du sport !

Alors que l'on a pratiquement dépassé les vingt mille assassinés à Gaza, que des dizaines de milliers de personnes de tout âge ont vu leurs vies complètement bouleversées à la suite de leurs blessures et qu'elles risquent de grossir les rangs de ceux qui ont rejoint les cieux à la suite du manque de médicaments ou de soigneurs disponibles, parce que tués ou emprisonnés par l'agresseur, le monde a célébré le 20 décembre, «la journée internationale de la solidarité humaine».

Bien entendu, ceux qui, à l'ONU, croient que la solidarité entre humains est une valeur fondamentale et universelle, sont de ceux qui croient en ces valeurs. Ou feignent d'y croire. Parce qu'au même moment, les déflagrations des bombes secouaient quelque part la planète, les hourrah faisaient trembler les gradins des stades. Ici on pleure, là-bas on se réjouit et on est heureux. La «balle» a tué l'un et les filets ont amorti l'autre.

Ainsi est fait le monde : beaucoup de naïveté, d'égoïsme et peu de cas pour ceux qui se débattent pour survivre. Les uns iront enterrer les leurs dans une fosse commune, les autres iront fêter leur victoire en famille et bien au chaud.

On le sait, mais tant que les intérêts de ceux qui veulent imposer leurs façons de vivre, leurs prétendues valeurs exaltées par une presse dévouée et servile, entre parenthèses mise à nu par sa couverture des derniers événements que vit ce monde, on ne verra que la partie apparente de l'iceberg.

Tout est bon pour punir ceux qui s'écartent du chemin que l'on a tracé. C'est ainsi que pour désigner le meilleur joueur de l'histoire du football, une question qui divise les amoureux de la balle ronde, on trouve le moyen de tenir compte de contingences qui n'ont rien à voir avec le sport.

Pour les fans de Cristiano Ronaldo, le Portugais reste et demeure le meilleur joueur de l'histoire du football devant Lionel Messi, dont les fans le considèrent comme le meilleur de tous les temps au vu de ses titres remportés.

Dans son classement dévoilé, le GDC Media met le capitaine argentin devant tout autre footballeur. Lionel Messi est numéro un de ce classement des cent meilleurs joueurs de l'histoire du football, devant son grand rival Cristiano Ronaldo, qui se contente de la deuxième place. Derrière les deux superstars encore en activité respectivement aux Etats-Unis et en Arabie saoudite, se trouve le Roi Pelé (3e). Le ridicule pousse ces «influenceurs» à nous faire croire que Zidane est moins bon que Hernandez ou que Hazard, qui a passé la moitié de sa carrière blessé, est meilleur que Benzema. Inutile d'avoir recours à des dessins pour comprendre les raisons.

Des exemples entre autres qui démontrent que ni les drames, ni les tragédies que vivent ceux qui ne croient plus à rien sont de simples accidents de l'histoire.