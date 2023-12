Tunisie: Ligue 1 / 12e journée (Groupe A) - Un derby à fort enjeu !

La mission des Clubistes ne sera pas de tout repos au Bardo où ils affronteront les Stadistes dans la perspective de se racheter après la défaite concédée lors de la journée précédente devant l'ESS. Un Stade Tunisien en grande forme qui reste sur quatre victoires d'affilée. Une victoire bardolaise permettrait aux Stadistes de retrouver leur rang de leaders et -- dans le cas d'une victoire des «Rouge et Blanc» -- aux Clubistes de rattraper les Etoilés en pôle position.

Tous les regards seront tournés cet après-midi vers le Complexe Hédi Ennaïfer du Bardo qui abritera l'affiche de cette 12e journée dans le Groupe A, en l'occurrence le « petit derby » de la capitale opposant le Stade Tunisien au Club Africain. Un derby à fort enjeu aussi bien pour les Stadistes que pour leurs hôtes clubistes. Un choc qui survient aussi au moment où l'équipe du Bardo connaît une grande forme, restant sur quatre victoires consécutives. Du côté du Club Africain, la défaite concédée devant l'Etoile lors de la journée précédente est venue casser le rythme des victoires en championnat. Les Clubistes aspirent donc à se relancer. Toutefois, la mission des hommes de Saïd Saïbi ne sera pas de tout repos au Bardo face à un adversaire qui n'a perdu qu'un seul match à domicile depuis l'entame de la saison, en l'occurrence devant le champion en titre, l'Etoile du Sahel.

Outre la bonne forme affichée par les deux protagonistes depuis l'entame de la saison, malgré quelques petits accidents de parcours, le derby de cet après-midi est si capital pour les deux clubs. Une victoire bardolaise permettrait aux Stadistes de retrouver leur rang de leaders et -- dans le cas d'une victoire des «Rouge et Blanc» -- aux Clubistes de rattraper les Etoilés en pôle position. Un match nul n'arrangerait pas les affaires des uns et des autres et serait, par contre, favorable au leader étoilé. Il est à noter qu'à l'occasion de ce derby, le coach clubiste récupère deux joueurs : Ghaïth Sghaïer et Ali Amri.

OB : l'espoir est toujours

permis...

Les deux autres matches de ce Groupe A opposeront d'un côté les deux derniers au classement, l'AS Soliman et El Gawafel de Gafsa, dans une confrontation où le seul enjeu est de sauver la face en cette première phase de championnat étant que pour les deux protagonistes, le sort est déjà scellé : ils joueront les play-outs quels que soient les résultats de leurs trois derniers matches de la première phase.

Et si le match AS Soliman-EGS Gafsa est sans enjeu, ce n'est pas le cas de celui de Medjez El Beb où l'Olympique de Béja attend, face à l'USBG, un faux pas du Stade Tunisien ou du Club Africain, pour aspirer à retrouver ses chances de joueur les play-offs. Pour les Béjaois, l'espoir est toujours permis malgré les points perdus au passage. En face, les Benguerdanais chercheront plutôt à sauver la face étant qu'il est trop tard pour eux de rattraper le coup. Les Sudistes, qui restent sur une victoire remportée à domicile devant l'AS Soliman, ambitionnent de ramener un résultat positif de Medjez El Beb, un match nul à défaut d'une victoire.

Le programme

Au Bardo : ST-Club Africain Arbitre : Nidhal Ben Letaief

A Soliman : ASS-EGS Gafsa Arbitre : Khalil Trabelsi

A Medjez El Beb : OB-USBG Arbitre : Seïfeddine Ouertani

Etoile du Sahel exempte