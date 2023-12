Tunisie: CA - Se remettre dans le sens de la marche

En terrain hostile et pour toucher au but, il va falloir développer un jeu cohérent, se mettre au niveau mental et surtout trouver de la continuité 90 minutes durant.

Le CA repart de l'avant depuis sa nette victoire en C3 contre les Nigérians de Rivers United. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les Clubistes se remettent la tête à l'endroit et refont par là même le plein de confiance avant d'affronter le Stade Tunisien aujourd'hui en championnat. Le mot d'ordre est donc lancé depuis la victoire face à l'équipe de Port Harcourt.

La passe de deux (toutes compétitions confondues) doit intervenir avec le choc face au dauphin stadiste. Tenu en échec à l'aller par ces mêmes Bardolais, le CA entend faire coup double: battre le ST et lui damer le pion au classement, sans oublier d'effacer aussi le dernier revers face au leader étoilé à Radès. S'il s'est réveillé au bon moment en C3, le Club Africain doit en faire de même en Ligue 1 où les unités vont maintenant compter double dans l'optique des points bonus pour le play-off.

Arfaoui, le clair-obscur...

A Radès, récemment, c'est un CA remodelé qui a fait la différence et corsé l'addition pour finalement surclasser Rivers United. Là, le 4-2-1-3 a, certes, été reconduit mais certains postes ont changé de titulaire. L'on pense à Taoues qui a relevé Hamrouni, tant bien que mal. Rami Bédoui, à la place de Omrani, a marqué et c'est déjà assez. Chiheb Laâbidi, en lieu et place de Ben Yahia (qui devrait sauter le match contre le ST), a apporté sa vision et son aisance technique.

%

Et enfin, Hamdi Laâbidi, sur le couloir et aussi en pointe si Eduwo décroche, s'en est remis à ses accélérations, tout le contraire de Meziani qui pique et repique à la recherche de brèches (pas évident devant un rideau de fer). Maintenant, toujours volet acteurs du jeu, si la pointe Eduwo a laissé libre cours à son opportunisme et son abattage, Arfaoui dans un rôle de play-maker constitue le «clair-obscur» d'un onze type qui doit s'épaissir. Va-t-il être sacrifié au profit de Souissi par exemple ? Devant, Hamdi Laâbidi devrait être reconduit, question de donner plus de profondeur à l'attaque clubiste. On signale aussi que Ghaith Sghaier est prêt pour rentrer en cours de jeu, son état le permet maintenant. Le match face au ST est certainement un test de vérité pour Saïbi et ses joueurs.