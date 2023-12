Afrique du Nord: « Mubawab Tunisie » - Un nouveau guide foncier

« Mubawab Tunisie » lance la première édition de son rapport exclusif : « Guide foncier : Analyse du marché des terrains en Tunisie 2023 ».

Ce guide analysera l'activité immobilière provenant des annonces immobilières publiées sur « Mubawab.tn ». Il mettra en avant les terrains destinés à l'habitation. Cette première édition, couvrant la période de janvier à novembre 2023, expose les tendances immobilières à travers l'évolution de l'offre par rapport à la demande ainsi que les fluctuations des prix au m² des terrains dans différentes régions du pays.

Selon les résultats affichés dans l'analyse sur les terrains de « Mubawab », il ressort que 51% de la demande immobilière sur « Mubawab.tn » est centrée sur l'acquisition de biens immobiliers, dont 13% est dédié aux terrains. L'offre de terrains représente, quant à elle, 9% du total des annonces destinées à la vente, sur notre portail. Selon l'étude, la proportion des demandes (13%) orientées vers l'acquisition de terrains peut suggérer une réticence marquée envers ce type d'investissement immobilier.

Cette tendance peut s'expliquer par divers facteurs, dont l'augmentation des coûts de construction, la lenteur des travaux, la complexité liée à l'acquisition de terrains en raison des titres fonciers, la rareté des parcelles aménagées pour la construction, résultant de la croissance démographique et urbaine, ainsi que des considérations liées à l'infrastructure et à la viabilité des terrains. Cependant, ces éléments ont contribué de manière significative à la baisse de 30% dans l'octroi des permis de bâtir en Tunisie, comme l'indiquent les données du ministère de l'Équipement et de l'Habitat révélées en novembre 2023.

%

L'analyse des variations entre janvier et novembre 2023 a mis en évidence des pics de demande en mai et en août, tandis que l'offre est demeurée relativement stable au cours de cette période. En revanche, une chute significative de l'offre et de la demande a été enregistrée en février et mars 2023. Cette fluctuation mensuelle suggère l'existence de tendances saisonnières, notamment le retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) entre les mois de mai et d'août. Durant cette période, les TRE cherchent à acquérir un bien en Tunisie.

« Service client de l'Année » Deux élus pour 2024

« Ooredoo Tunisie » remporte pour la cinquième année consécutive le prestigieux prix « Service client de l'Année 2024 », soulignant ainsi son engagement constant à placer la satisfaction client au coeur de ses préoccupations. Cette réussite remarquable témoigne de l'engagement continu d'Ooredoo à offrir une excellence de service inégalée. Ce nouveau couronnement confirme la position d'Ooredoo, grâce à une stratégie centrée sur les clients plaçant leur satisfaction au premier plan. Dans ce cadre, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Recevoir ce prix pour la cinquième année consécutive est un témoignage du dévouement de notre équipe et de notre engagement inébranlable envers nos clients. Cette nouvelle reconnaissance nous motive encore plus à innover continuellement et à dépasser les attentes ».

« Ooredoo Tunisie » a toujours mis en oeuvre des stratégies centrées sur le client, exploitant une technologie de pointe afin d'améliorer la qualité de ses services et mettant la satisfaction de la clientèle à la tête de ses priorités. Cette distinction valide l'engagement inlassable d'Ooredoo Tunisie pour l'excellence, symbolisant sa volonté d'offrir des services inégalés, afin d'atteindre de plus grandes réalisations dans les années à venir.

Tunisie Valeurs a également obtenu le prestigieux Prix « Elu Service Client de l'Année 2024 », dans la catégorie « Intermédiaire en Bourse ». Ce prix récompense la qualité des services clients de « Tunisie Valeurs », en se référant aux notes obtenues dans le cadre d'un processus objectif et une méthodologie éprouvée d'enquêtes mystères réalisées. Cette consécration couronne les efforts des équipes de l'intermédiaire en Bourse pour l'amélioration continue de la qualité de sa relation client en mettant au centre de sa stratégie l'amélioration de l'expérience client.