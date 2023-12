Afrique: USBG - Droit au but

Face à l'OB, les hommes de Ramzi Jarmoud n'iront pas par quatre chemins pour chercher à obtenir les trois points.

Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane n'ont qu'un seul objectif en tête pour leur match contre les Cigognes de Béja : rentrer avec un succès précieux qui les propulsera à la quatrième place. En cas de victoire, il ne leur restera qu'à enchaîner avec un succès dans leur dernier match de la première phase contre EGSG pour aller au play-out avec les quatre points du bonus. Un bel avantage qui leur permettrait de ne pas trop souffrir pour assurer leur maintien et sauver une saison dont l'entame n'a pas été facile et a fait craindre le pire pour une USBG habituée à jouer les premiers rôles et à figurer parmi le peloton de tête.

Mais il faut reconnaître que cette partie à quitte ou double avec l'OB ne sera pas de tout repos, puisque l'adversaire du jour nourrit lui aussi la même ambition après avoir réduit ses chances de finir en beauté dans le trio de tête. «Pour ce match important, nous bénéficions d'un avantage inespéré», confie l'entraîneur des Jaune et Noir, Ramzi Jarmoud, « celui du terrain avec une pelouse en tartan à Medjez El Bab qui nous convient mieux que le rectangle vert en gazon naturel du Stade Boujemâa Kemiti de Béja. Nous jouerons pratiquement sur du velours et ceci nous donnera plus de confiance en nos chances de réussite».

Pressing

Les Benguerdanais ne joueront donc pas à l'économie et iront dès les premières minutes chercher les Béjaois dans leur zone et courir derrière la faille dans leur surface. Ce pressing a été essayé en amical face au voisin l'Olympique de Ben Guerdane et cela a donné un facile succès par 4 à 0. Avec un milieu à vocation offensive (Mohamed Amine Meskini, Mahdi Ouedherfi et Youssef Mosrati ), un trio d'attaque des plus percutants et performants ( Nassim Sioud, Béchir Ghariani et Mohamed Ali Omri ) et de très bons suppléants dans l'ombre ( Mohamed Nasr Hamed, Amine Khaloufi et Kaïs Fdhil ), l'USBG est en mesure de gagner son pari et d'arracher les trois points du bonheur.