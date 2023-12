Congo-Kinshasa: Mystère à l'hotel Hilton - Suicide ou crime simulé, les enquêteurs dela police recherchent des indices

Samedi 23 décembre 2023, dans l'attente fiévreuse des premières tendances des résultats de l'élection présidentielle, un calme précaire régnait à l'Hôtel Hilton de Kinshasa, un hôtel de grand luxe, situé sur avenue Wagenia, non loin du ministère du Portefeuille, quartier de la Gare, dans la commune de la Gombe. Samedi dernier, comme il faudrait le signaler, le paysage touristique du fleuve proche, des pêcheurs dans leurs pirogues et des embarcations qui naviguaient paisiblement, continuait à faire rêver plus d'un. Soudain, l'ambiance apparente de quiétude généralisée s'est brusquement transformée en émotion vive.

En effet, à 8 heures, le bruit de la chute d'un objet lourd a surpris tout le monde et attiré de nombreux curieux. Au rez-de-chaussée de cet établissement hôtelier de haut standing, travailleurs et badauds affluaient devant le corps d'un homme dont on dit qu'il s'est jeté du sixième niveau. Victime de plusieurs fractures et des lésions corporelles, il a connu de nombreux cas d'hémorragies qui ont été fatals, quelques minutes après la chute. Les éléments du commissariat de la Gombe dépêchés aussitôt sur le lieu, ont procédé aux premiers devoirs de l'enquête. Pour l'identification du corps, on peut relever que la victime est bel et bien M. Laurent Delvo, sujet de nationalité belge. Il occupait seul la chambre 103 au sixième niveau.

En séjour dans la capitale congolaise, son décès vient de mettre un terme brutal à la mission qu'il était venu effectuer à Kinshasa. Une heure plus tard, un magistrat du Parquet de grande instance de la Gombe effectuait une descente au quartier de la Gare, pour ordonner la levée du corps de la victime pour la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire de la commune de Kasa-Vubu. Il a prescrit à cette occasion, une série des devoirs au médecin-légiste de cet établissement hospitalier, saisi comme on le sait par voie de réquisition aux fins d'autopsie. Le disciple d'Hippocrate, en ce qui le concerne, devra apporter des réponses aux questions importantes soulevées par le Parquet de grande instance de la Gombe.

Il s'agira entre autres de déterminer les causes exactes de la mort de Laurent Delvo et de préciser à quelle heure remonterait cet homicide. Peu après le constat, les éléments du Commissariat de la Gombe ont pour leur part ouvert des investigations difficiles pour tenter de prélever quelques indices pouvant leur orienter vers les causes probables de ce suicide. Est-ce un véritable cas de suicide ou ce serait un suicide simulé ? Ou serait-ce un cas de chute accidentelle par imprudence due à quelques vertiges ? Les interrogations suscitées par cette affaire intriguent plus d'un. L'enquête ne semble pas facile.

C'est un casse-tête même pour les criminologues chevronnés. Car en l'absence des documents laissés par la victime pouvant justifier son acte désespéré, aucun de ses proches ni travailleur de l'hôtel ne s'est pas encore manifesté pour dévoiler quelque confidence avec la victime pour expliquer la cause exacte du suicide. Le mystère est donc entier et les éléments du Commissariat de la police de la Gombe attendront certainement que le médecin-légiste de l'Hôpital du Cinquantenaire puisse répondre aux devoirs lui prescrits par le Parquet de grande instance de la Gombe, pour éclairerleur lanterne.

Des jours après cet incident, tout semble au point mort et le mystère se fait encore plus épais. On signale que la représentation diplomatique du ressortissant belge se serait également intéressée à cette affaire, cherchant à connaître elle aussi, les causes exactes dela mort de cet homme qui frise la cinquantaine.

Affaire à suivre !