Afrique du Nord: Développement durable - Adoption de l'initiative de la Tunisie concernant la création d'un organe arabe chargé des médias au service des objectifs du développement durable

Tunis — Le bureau exécutif du Conseil des ministres arabes a adopté, dimanche, 25 décembre 2023, comme recommandation, l'initiative de la Tunisie pour la création de la Haute instance médiatique arabe pour le développement durable, un organe qui sera chargé des médias et de la communication servant à réaliser les objectifs du développement durable d'ici 2030 et à coordonner les efforts des Etats arabes dans ce domaine.

Cette initiative proposée par la Tunisie, au Caire, lors de la 4ème réunion des experts chargés du suivi et de la mise en oeuvre de la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable, tenue les 29 et 30 mai 2023, a été adoptée, lors de la réunion du Conseil des ministres de l'information arabes à Tripoli (Libye), après un examen de la note conceptuelle présentée par le Secrétariat général et après avoir écouté les interventions à ce propos.

Une équipe d'experts a été chargée par le bureau exécutif du Conseil des ministres, de mettre en oeuvre la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable à l'horizon 2030. Le secrétariat technique a été chargé de faire le suivi de son élaboration.

Depuis plusieurs mois, des efforts ont été déployés par la partie tunisienne pour mener à fin les démarches de création de cette structure, qui, une fois créée, permettra de fédérer les efforts des médias et de communication dans les pays arabes sur le développement durable et partant de consolider leur position lors des forums internationaux, notamment, les conférences des parties liées aux accords et protocoles internationaux relatifs à l'environnement et au développement durable, dont la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP) et les conférences similaires sur la biodiversité et la lutte contre la désertification.

Une recommandation a été incluse dans le communiqué final de la réunion du comité permanent des médias arabes, tenue au Maroc le 19 juin 2023, pour examiner la proposition tunisienne de créer un organe arabe chargé des médias et de la communication pour servir les objectifs du développement durable d'ici 2030 et coordonner les efforts arabes dans ce secteur.

« La proposition de la Tunisie est conforme aux principes et orientations de la feuille de route des médias arabes, notamment celle relative à l'objectif « d'adapter le contenu de la feuille de route des médias arabes pour le développement durable 2030 », a indiqué le conseiller auprès du Chef du gouvernement et chef de la délégation tunisienne qui a pris part aux travaux de la réunion du Conseil des ministres de l'information arabes à Tripoli.

En plus de ses dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, les pays rabes gagneraient à accorder à ce sujet une dimension stratégique dans la conjoncture actuelle marquée par les transitions économiques et géopolitiques, a-t-il dit.

Gafsi a souligné que compte tenu des défis auxquels font face les pays arabes, « accorder un intérêt particulier au développement durable aiderait à mettre les bases à de nouveaux modes de consommation et de productivité durables, promouvoir des économies équitables et solides, assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et écologiques et développer l'efficacité énergétique en plus de la promotion des énergies renouvelables et développer le potentiel d'adaptation aux changements climatiques».

Cette instance, une fois en place, va permettre d'identifier les technologies de communication et d'information qui contribueraient efficacement à doter les institutions des connaissances, à analyser les tendances futures et à identifier les défis et les opportunités auxquelles est confrontée la société arabe dans le domaine du développement durable.

Il s'agit, selon le chef de la délégation tunisienne qui a pris part à la réunion du Conseil des ministres de l'information arabes à Tripoli, « de jeter la lumière sur l'infrastructure nécessaire pour réduire les risques de catastrophe, en sensibilisant et en fournissant un soutien permettant de faire face aux principaux défis dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de la communication de crise et aussi concernant le développement du cadre réglementaire adéquat ».

Il est également question d'accroitre la prise de conscience quant à l'importance des défis à venir à l'ère d'internet et du Big-Data et de la manière d'y faire face, de renforcer les capacités et de sensibiliser à la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat, en particulier des jeunes et à l'autonomisation des femmes, dans le but d'exploiter les outils des technologies de l'information et de la communication pour lancer des activités économiques et des projets respectueux de l'environnement, axés sur de nouvelles opportunités d'emploi décent.

Une Haute instance médiatique arabe pour le développement durable sera aussi un levier pour sensibiliser à la nécessité de préserver l'environnement à travers les médias arabes, introduire et diffuser une culture d'éducation et de recherche pour créer une synergie entre l'éducation, l'environnement et le développement durable en collectant des informations sur la situation environnementale arabe en encourageant diverses activités environnementales dans le universités et les organisations arabes spécialisées pour faciliter les moyens de les échanger.

Les pays membres, les organisations et les unions relevant de la Ligue des Etats arabes ont été appelés, à cet effet, à redoubler d'efforts pour l'exécution et la mise en oeuvre du projet de la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable 2030. Ils ont été appelés à diffuser la note conceptuelle élaborée par la Tunisie sur le lancement de la Haute instance médiatique arabe pour le développement durable à tous ses membres, conformément aux procédures en vigueur en vue d'examiner en profondeur et émettre leurs avis et ce en collaboration avec le comité technique du conseil des ministres arabes de l'information et de veiller à sa mise en oeuvre durant le premier trimestre de 2024.