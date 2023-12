Congo-Kinshasa: Science et politique ou dialogue de l'impossible apparente possibilité ?

« De SOCRATE à Hannah ARENDT en passant par Kant, Montesquieu et Karl MARX tout est politique. La science est politique. Et la politique est un engagement soit personnel soit commun mieux collectif. S'y soustraire est un égoïsme débordant et une hypocrisie nauséabonde.

Pourquoi voter quand on est enseignant si la politique est d'une étrangèreté nuisible tant à soi-même qu'aux autres ? Tout est politique puisque la politique est PARTOUT.

Regardons le fonctionnement de tous les groupes WhatsApp pour se rendre compte de son omniprésence.

Tout en se détachant de ce qui est soi-disant politique, plusieurs oublient le principe de neutralité et se muent en groupuscules s'y érigeant en entités et groupements politiques.

Personnellement, mon intime conviction est qu'un groupe WhatsApp est une chance pour la société et pour un établissement d'enseignement supérieur et universitaire en particulier. Il devrait y avoir plusieurs objectifs qui ne vont pas uniquement se limiter aux « sincères félicitations ou sincères condoléances » mais également sinon surtout aux réflexions structurelles et parastructuralistes.

Un groupe WhatsApp d'enseignants est un groupe savant où les membres soumettent des idées universelles et restreintes susceptibles de nourrir la société de laquelle ils y émanent.

C'est pour cette raison très précise qu'un professeur n'est pas n'importe qui dans une société puisqu'il est grandement différent du reste de citoyens. Structuré, l'enseignant s'adonne à la science publicationnelle englobant tous les domaines de la vie et de l'existence, sans jamais chercher ni à se dérober de son rôle de critique sociétale ni à se soustraire et donc encore une fois de ce qui est politique parce que qu'on le veuille ou non tout est politique et politisé. Politiquement politique politisé tout est en amont et en aval politiquement politique et politisé en tant politique.

Enfin de fin, lors d'un court message sur notre groupe, nous avons cru comprendre que maman DG nous y exhortait à faire de notre groupe WhatsApp du corps d'enseignants de l'ISP-GOMBE une source de réflexions foncièrement orientée sur des questions d'enseignements, des recherches, même s'il est vrai qu'elle n'avait pas ouvertement parlé du moins explicitement des questions d'ordre social, politique, économique mais, sans doute parce qu'elle savait que cela s'y entendait dans la mesure où la politique, au-delà d'y être pratique, c'est-à-dire, active l'est également au sens où l'on parle aussi de la politique scientifique pour dire en d'autres termes une autre façon d'y entreprendre la science. Delà à l'argument suivant lequel la politique couvre le tout du tout de notre tout, il n'y en a qu'un pas à franchir ».

Bruxelles, le 25 décembre 23