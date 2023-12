Congo-Kinshasa: Elections en RDC - Le 20 décembre (et le 21 décembre) 2023, c'était hier, il appartient à l'histoire. Il passe avec son mauvais comme son bon côté...

Les congolais en âge et souhaitant le faire ont pu voter, massivement, malgré un défi logistique énorme auquel faisait face la Commission Electorale Nationale Indépendante (#CENI), dans ce pays aux dimensions continentales, avec des infrastructures précaires.

Tout s'est passé globalement et relativement dans le calme et l'harmonie. Les observateurs internationaux et nationaux ont tous faits des déclarations objectives, pondérées et responsables. C'est à saluer. Il s'agit de 1) Forum des Parlementaires de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs ; 2) SADC; 3) CEEAC; 4) Centre Carter; 5) Mission d'observation électorale de la Diaspora africaine en Europe; et 6) Union africaine; 7) la CENCO et l'ECC, 8) etc. Les chancelleries occidentales habituées aux grandes déclarations souvent négatives sont restées muettes et ont fini par pondre aussi une déclaration conjointe plus pondérée et responsable dans le même style de langage que les autres observateurs ; confirmant ainsi la tenue de ces élections dans les normes acceptables. Les Etats Unis d'Amérique ont fait de même...

Nous saluons et félicitons la maturité politique, civique et surtout patriotique du peuple congolais. Attendons vivement la compilation, puis la publication des résultats dans le calme. Et que les meilleurs l'emportent. Il y a eu quand même cent mille candidats pour les différentes élections, un record !

Joyeux Noël et meilleurs voeux pour Nouvel An 2024 !