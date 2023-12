Congo-Kinshasa: RPDC - Une œuvre d'art « Le Maréchal KIM JONG UN, Père de la Nation »

La République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée 3 ans après la Libération Nationale 1945 ; Superpuissance politico-militaire en voie de la poursuite du statut de la Puissance économique et où la population est divinisée ou déifiée sous les 3 grands Hommes bienfaiteurs dont KIM JONG UN, Président des Affaires d'État de la RPDC, NDLR) va célébrer, sous peu, le 12ème anniversaire de la nomination de KIM JONG UN au poste du Commandant Suprême des forces armées de la RPDC. Et, voici

i · l'intégralité d'une lettre du Me. Bontemps NYEMBO SHINDANO, Président-Directeur Général de la Maison DECORUS Arts[1]Déco de la République Démocratique du Congo (RDC), transmise (11/06/ 2023) aux Autorités de la RPDC à Kinshasa dont KIM Myong Sik (Ambassadeur Extraordinaire et P l é n i p o t e n t i a i r e ) accompagné de son collaborateur KIM Yong Ho (Consul) pour être adressée à KIM JONG UN

· une dizaine de photos y relatives ; Excellence Monsieur le Maréchal, J'ai le grand honneur de Vous faire dédicace de mon propre oeuvre d'art intitulé « Le Maréchal KIM JONG UN, Père de la Nation » en signe de respect et de révérence envers Vous-même, en tant qu'un simple membre de l'Humanité progressiste du monde fascinée ou charmée par Vous-même, Leader éminent de la RPDC. L'un des artistes de la RDC et le portraitiste sur le cuivre (7mm originaire de Lubumbashi sis à plus de 2.000km de Kinshasa) battu (ou repoussé) avec effet de 5 couleurs (patines) non changeables, j'ai déjà réalisé des milliers d'ouvrages depuis 1989 pour en offrir quelques aux hommes d'État, dont les Chefs d'État et de RDC-RPDC : une oeuvre d'art « Le Maréchal KIM JONG UN, Père de la Nation » Gouvernement de différents Pays. Et cette fois-ci, j'ai essayé de reproduire Votre Auguste Image d'il y a un an inoubliable et historique, sur mon tableau sui generis introuvable dans les autres coins de notre Planète. Ce jour-là en tenant compte de l'avènement d'une infection aiguë dans une région de Votre Pays, Vous vouliez bien envoyer les médicaments préparés par Votre propre famille à l'adresse des foyers atteints de la maladie contagieuse à dessein que Votre propre don contribue, tant soit peu, au traitement desdits sujets. Quant aux circonstances de l'époque,

· le nouveau Régime sud-coréen, pris de peur sans nécessité après avoir osé définir, de nouveau, Votre Superpuissance politico-militaire - berceau de l'Esprit du Mt. Paekdu-san - comme Ennemie principale, faisaient beaucoup de tapage autour d'un éventuel affrontement fratricide et se livraient à toutes sortes d'actes malveillants et inconvenants

· Votre Capitale Pyongyang était en pleine guerre de 91j pour la prévention d'urgence suprême contre le sous[1]variant Omicron furtif BA.2 infiltré dans le Pays. Votre souvenir sur l'époque me rappelle encore aujourd'hui comme si c'était d'hier ; Le Peuple qui me soutient, m'encourage et me pousse pour me redresser toujours, tant aux jours de bonheur qu'à ceux de malheur et même de difficultés, m'était aussi cher que mon sang et ma chair, et je ne pouvais jamais ou n u l l e m e n t admettre la perte même d'un seul membre de mon Peuple. Vos paroles-ci fort touchantes m'ont, finalement, poussé à l'option de Votre photo du 15/ 06/2022 parmi les milliers et dizaines de milliers de photos de Vous-même et de Votre beau et grand Etat

· publiées par Votre Ambassade en RDC au nom des médias de masse tels que les journaux et sites web en ligne d'ici, publics ou privés

· insérées ou jointes aux actualités d'impact dont l'un de Vos diplomates impeccables, M. KIM Y-H, m'envoie les liens accompagnés du contenu, tous les jours (ouvrables, chômés et fériés) dès la fin 2016, bientôt 7 ans. J'aimerais bien Vous avouer que moins d'un quart de toute la compilation (une dizaine de NDLR ou «note de la rédaction» comme référence irréprochable dans chaque article pour la compréhension explicite à l'intention des lecteurs) de ce USA et de l'Occident ciblant Votre grand Etat même si les infox ou Fake news prennent encore une ampleur importante à l'échelle mondiale.

Pour terminer, j'ose Vous aborder un dossier non moins important et peut-être utile pour nos deux Pays respectifs dans ma 2ème lettre accompagnée de mes 2 autres réalisations visant à la commémoration du 70ème anniversaire de la grande Victoire dans la Guerre de Corée 1950-1953 contre les USA, occupants de la moitié Sud de la Péninsule coréenne depuis 1945 après leur fiasco aux tentatives de l'agression de la Corée en 1866 dans le cadre de la poursuite de leur Destinée Manifeste de 1845 et, toujours insolents ou orgueilleux comme Gendarmes ou Juges internationaux même aujourd'hui; et, j'espère que Vous allez sûrement les apprécier et adorer tout comme ma 1ère (bien encadrée 700x500mm en bois brun Lifaki ou Entandrophragma palustre Staner de la famille des méliacées destiné à lébénisterie en RDC): les titres desdits tableaux que je voudrais bien baptiser se lisent comme suivant;

. L'Eternel Généralissime KIM IL SUNG

2. L'Eternel Généralissime KIM JONG IL

Excellence Monsieur le Maréchal, En Vous adressant mes meilleurs Voeux de santé, de bonheur et de prospérité à Vous-même, à Votre chère Famille et à Votre Peuple, je Vous prie d'agréer l'expression de ma Très Haute Considération.