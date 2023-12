Nigeria: Naples - Les confidences de l'agent de Victor Osimhen sur sa prolongation

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, l'agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda est revenu sur la prolongation de contrat de Victor Osimhen à Naples jusqu'en 2026.

Samedi, les Partenopei ont officialisé la prolongation du bail de Victor Osimhen pour une saison supplémentaire. Lié au dernier champion d'Italie jusqu'en 2026, l'attaquant nigérian possède désormais une clause libératoire au montant confidentiel.

Dans une interview avec le Corriere dello Sport, Roberto Calenda, l'agent de l'ancien joueur de Lille, a tenu à balayer les rumeurs de départ dont son client a fait l'objet l'été dernier. « Victor est heureux à Naples et veut aller le plus haut possible (...) J'entendais dire que j'aurais préféré ne pas renouveler pour le transférer tout de suite. Ce n'était pas vrai. Je représente Victor et je vise le meilleur pour lui, avec lui: nous visions tous les deux le renouvellement depuis l'été.

L'été dernier, beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes mis à sa disposition. S'il y avait eu un désir de partir, nous l'aurions dit, poursuit l'agent. Au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l'été prochain, ce sera pareil: on parlera avec De Laurentiis et on verra ce qu'on peut faire ensemble », affirme Calenda. Un rendez-vous semble donc fixé entre les deux parties l'été prochain.