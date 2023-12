Egypte: Une légende de Liverpool supplie Salah de prolonger son contrat - « J'aimerais qu'il reste »

La légende de Liverpool Ian Rush a déclaré que lui et tous les supporters des Reds aimeraient voir Mohamed Salah prolonger son séjour avec les Reds. La star égyptienne de 31 ans, qui a inscrit 19 buts (12 buts et 7 passes décisives) en 18 matches de Premier League cette saison, est sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2025.

Cependant, on s'attend à ce que le club de la Mersey accepte de vendre Salah, qui est l'athlète arabe le plus célèbre et le plus accompli au monde, à un club d'Arabie saoudite à la fin de la saison en cours, moyennant une grosse somme d'argent. Rush, qui a marqué 346 buts pour Liverpool (Salah en a 202), un record pour le club, a déclaré : « J'aimerais qu'il signe un nouveau contrat, ce serait formidable. Il a encore une année après celle-ci.

Il est un parfait professionnel et les jeunes joueurs peuvent apprendre de lui. J'aimerais qu'il prolonge son contrat. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais je suis sûr que tous les supporters de Liverpool aimeraient cela aussi. Je suis parti parce que je ne jouais pas régulièrement. Je ne voulais pas rester sur le banc et c'est ce qu'il faut voir. Je suis parti d'ici pour aller à Leeds United parce que je voulais jouer d'une semaine sur l'autre.

Mais c'était ma situation, cela dépend si vous êtes heureux d'être sur le banc ou non. Mais Mo n'en est pas encore là, alors non, il n'y a pas vraiment de raison qu'il parte. Il est incroyable. C'est un homme très professionnel qui veut jouer tous les matches. C'est incroyable de marquer 200 buts, dont 150 en Premier League. Si vous reprenez le début de la Premier League, je place Steven Gerrard dans cette catégorie et Mo Salah est dans la même catégorie que lui et fait partie des meilleurs joueurs de Liverpool. »