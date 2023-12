Ile Maurice: Un coup de jeune pour l'emploi et les affaires

Qui dit période de fin d'année, dit augmentation des ventes, et, par conséquent, un besoin accru de main-d'œuvre. Les magasins, supermarchés, restaurants et le secteur hôtelier sont particulièrement concernés. Comme chaque année, plusieurs entreprises recherchent des renforts en embauchant des travailleurs saisonniers. C'est une situation bénéfique à la fois pour les entreprises, qui répondent aux besoins saisonniers en recrutant des travailleurs adaptés, et pour les jeunes, qui acquièrent une précieuse expérience professionnelle tout en percevant un salaire leur permettant de faire face au coût de la vie.

Housekeeping, serveur, vendeur, Shop Assistant, employé de rayon, caissier, et bien d'autres postes sont disponibles pour les jeunes de 16 ans et plus, notamment pour les collégiens, les school leavers, et ceux à la recherche d'un emploi à temps partiel. Ces opportunités se trouvent dans divers commerces et entreprises, utilisant également les réseaux sociaux pour recruter des jeunes dynamiques pendant cette période. Par exemple, plusieurs magasins situés dans des centres commerciaux tels que Tribeca, Cascavelle et Bagatelle recrutent des vendeurs. De même, les entreprises de fabrication et d'emballage de produits alimentaires cherchent des food packers, sans exiger d'expérience préalable et offrant des paiements en espèces.

En ce mois de décembre, la chaîne de supermarchés Dreamprice a embauché environ 25 jeunes qui se sont montrés intéressés par le travail. «Les tâches qui leur sont confiées ne sont ni lourdes ni dangereuses. Ils sont plutôt affectés au supermarché ou à l'entrepôt pour aider à l'organisation, au nettoyage, à la préparation, à la vente et à la mise en rayon des produits. Ils reçoivent une allocation mensuelle de Rs 10 000. Environ six étudiantes ont également exprimé leur intérêt pour nous rejoindre. C'est une situation bénéfique pour tous : ces jeunes acquièrent de l'expérience et s'intègrent dans le monde du travail, différent de l'environnement scolaire, tandis que nous utilisons leurs compétences pour répondre à la demande de travail», explique la direction du supermarché Dreamprice.

Ces jeunes bénéficient également de conseils et ont l'opportunité de se familiariser aux responsabilités tout en développant des compétences professionnelles et en tissant des relations positives sur leur lieu de travail. «Étant des étudiants, ils font preuve de sérieux et ont une bonne conduite. Nous assurons une supervision complète. De nombreuses collégiennes sont également intéressées à devenir caissières et apprendre le métier. Nous constatons qu'elles réussissent bien car elles maîtrisent bien l'informatique et possèdent les compétences nécessaires», précise la direction de Dreamprice.

Un bon encadrement nécessaire

Il est essentiel d'encadrer les jeunes pour qu'ils utilisent leur temps libre de manière constructive, tout en leur inculquant le sens de l'indépendance, de la responsabilité, et en leur offrant une orientation professionnelle dans un secteur dynamique. Dans ce cadre, l'école hôtelière sir Gaëtan Duval, en collaboration avec le Mauritius Institute of Training and Development (MITD), a lancé depuis novembre le Summer Job Program destiné aux jeunes de 18 ans et plus en fin de scolarité. Ce programme offre une expérience professionnelle de cinq semaines dans différents groupes hôteliers, assortie d'une allocation de Rs 10 000, et ouvre la possibilité de poursuivre des études au sein de l'école.

Les domaines de formation incluent le housekeeping, la réception, et la restauration et bar. Environ une centaine de jeunes ont répondu favorablement à ce programme. «Environ la moitié d'entre eux ont exprimé leur désir de continuer dans cette voie. Ils ont déjà rempli les formulaires pour la prochaine rentrée, prévue fin avril», explique la direction de l'école. Cette continuité permettra aux jeunes de bénéficier de campagnes de sensibilisation pour garantir leur bien-être lors des prochaines études.

Par ailleurs, face à l'inflation, la dépendance à la technologie et les problèmes liés à la drogue, certains soulignent l'importance d'un encadrement adéquat pour les jeunes. I. D., dont le fils adolescent travaille pour cette saison chez Bike World, affirme : «Cela aide mon enfant à gagner en confiance, à développer ses compétences en communication et à s'intégrer socialement, plutôt que de s'isoler seul dans sa chambre pendant des heures sur son téléphone. Face à l'inflation, je veux qu'il apprenne à gérer un budget et à faire attention à ses dépenses. Je veille également à ce qu'il ne travaille pas tout le temps, mais qu'il puisse se détendre et profiter de loisirs.»

Actuellement, Bike World emploie environ six à huit adolescents âgés de plus de 16 ans pour cette saison. Ils sont formés pour la maintenance et la réparation des vélos et des motos, ainsi que pour des tâches de vente. «Nous leur offrons Rs 500 par jour. Grâce à leur motivation, certains ont déjà travaillé plus de 30 jours, atteignant un revenu total de Rs 15 000. Certains souhaitent même rester employés de manière permanente après cette période. Il est primordial que nos jeunes bénéficient d'un encadrement adéquat», conclut la direction de Bike World.