Afrique Centrale: La CEEAC invite les acteurs politiques à rejeter les discours de haine

La Commission de la Communauté économique des états de l'Afrique centrale (CEEAC) a invité, lundi 25 décembre, « les acteurs et politiciens Congolais à rejeter les discours de haine et de division, ainsi que la violence dans toutes ses formes et à faire leurs revendications et contestations de manière pacifique, en recourant notamment aux voies légales ».

A travers un communiqué publié, la Commission de la CEEAC a loué le comportement civique des électeurs congolais qui se sont mobilisés en masse pour accomplir leur devoir patriotique.

Au moment de décompter, compiler et publier des résultats progressivement, ladite commission a appelé toutes les parties prenantes, en particulier les candidats, les partis politiques et leurs militants à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions.

La commission de la CEEAC a, dans le même communiqué, aussi condamné toutes les rébellions armées et leurs exactions sur les populations civiles, y compris celles nouvellement créées et les a invitées, toutes, à déposer les armes sans conditions.

Cette commission a réaffirmé sa solidarité envers les autorités et le peuple congolais.

Ella a rappelé aussi son attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.

Enfin, la Commission de la CEEAC a renouvelé sa disponibilité à travailler avec le Gouvernement, les acteurs congolais et la communauté internationale, en vue d'une paix et d'une stabilité durables en RDC, conformément au communiqué final de la 5ème session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Djibloho en Guinée Equatoriale, le 15 décembre 2023.

La Commission de la CEEAC a envoyé en RDC, au courant de cette année 2023, deux missions d'évaluation de la situation pré-électorale, ainsi qu'une mission d'observation électorale ayant observé les élections générales du 20 décembre.