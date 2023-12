Maroc: La communication de la DGSN en 2023, un mécanisme de renforcement du sentiment de sécurité

Rabat — La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a veillé en 2023 à la diversification et au renforcement des mécanismes de communication sécuritaire en vue de renforcer le sentiment de sécurité, accompagner le travail des services opérationnels de sûreté et mettre en exergue les dispositifs sécuritaires adoptés lors des grandes manifestations organisées dans le Royaume.

A cet égard, la DGSN précise, dans un communiqué sur son bilan au titre de l'année 2023, que les services de la communication sécuritaire ont mené un total de 4.955 activités de communication, dont 1.488 portent sur des missions d'information, réparties entre communiqués et informations de presse liées aux questions du service de la sûreté et aux crimes qui affectent le sentiment de sécurité, ainsi que la publication de 56 mises au point pour démentir les fake news, outre la réalisation de 2.873 reportages vidéos, en partenariat avec plusieurs chaînes de télévisions et médias nationaux et internationaux.

Dans le domaine de la communication numérique, ajoute la même source, les services de la Sûreté nationale ont diffusé 538 contenus via leurs comptes sur les différents réseaux sociaux pour jeter la lumière sur la réalité de certains crimes et démentir les fakes news, plus particulièrement celles liées aux conséquences du séisme qui a frappé certaines régions du Haut Atlas.

Il a été question aussi d'accompagner le travail régulier des services de police, relève le communiqué, faisant savoir que le nombre des abonnés aux comptes officiels des services de la DGSN atteint 1.127.944, dont 480.944 sur X (ex-Twitter), 440.000 sur Facebook et 207.000 sur Instagram.

Les services de communication ont continué la publication des revues de police sur ses plateformes électroniques, afin de permettre l'accès à l'information sécuritaire. Ils ont également archivé et publié une partie des anciens numéros en vue de documenter l'histoire de la police, dans la perspective de numériser les anciens numéros à partir de l'année 1961.

Toujours dans le domaine digital, les services de communication ont réalisé plusieurs contenus vidéo de sensibilisation destinés aux citoyens, notamment la capsule concernant les Journées portes-ouvertes de la Sûreté nationale et celle relative au concours de police, ainsi que d'autres contenus à caractère institutionnel dont la vidéo présentée par le Royaume du Maroc pour accueillir la 93ème session de l'Assemblée générale d'Interpol en 2025, et celle sur les sacrifices consentis par les forces publiques lors des opérations d'aide et d'assistance aux victimes du séisme d'Al Haouz pour laquelle la DGSN a remporté le prix de la meilleure capsule de sensibilisation au niveau arabe dans le domaine de la police sociétale.

En lien avec cette catastrophe naturelle, relève le communiqué, les services de communication de la DGSN ont consacré une grande partie de leur travail à la traque des fausses informations qui ont circulé lors de la phase de gestion des effets du séisme, et jeté la lumière sur les actions menées par les services de la Sûreté nationale pour venir en aide aux victimes et réduire les effets de cette catastrophe, ajoutant que les contenus publiés à ce propos ont trouvé un large écho auprès des citoyen dans la mesure où certains posts et tweets ont collecté plus de 290.000 vues et 4.800 likes.

Aussi, la DGSN a organisé, en 2023, la 4ème édition des portes ouvertes de la Sûreté nationale à Fès, qui a coïncidé avec l'anniversaire de la création de la Sûreté nationale, souligne la même source, notant que cet événement a enregistré le chiffre inédit de près de 1.150.000 visiteurs en cinq jours, sachant que le compte officiel de cette manifestation sur les plateformes de communication digitale ont été consultés par plus de 5 millions visiteurs.

Dans le même sillage, les services de Sûreté nationale ont poursuivi la mise en œuvre de leur programme visant à renforcer la sensibilisation en milieu scolaire, portant le nombre des bénéficiaires, lors du premier semestre de l'actuelle année scolaire, à 141.241 élèves répartis sur 1.816 établissements d'enseignement. Les services de la Sûreté nationale ont également tenu des réunions de coordination et de concertation au niveau régional et local avec 1.821 associations et ONGs axées sur des questions liées aux attentes des citoyens concernant l'institution sécuritaire.

Les services de communication de la DGSN ont également veillé à accompagner l'ensemble des grandes manifestations organisées sur le territoire national y compris les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, la 47ème Conférence des Chefs de Police et de Sécurité arabes, et les rencontres sportives de portée continentale et internationale organisées au Maroc.

Par ailleurs, les mêmes services ont détecté en 2023 un total de 260 contenus criminels à caractère violent qui ont été soumis aux expertises techniques et aux investigations nécessaires avant la publication de communiqués et de mises au point à leur sujet dans un laps de temps qui varie entre une et cinq heures au maximum, en vue de lutter contre les rumeurs et dissiper les cas de sentiment d'insécurité qui pourrait être engendrés par ces contenus violents.