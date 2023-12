Mali: Attaque terroriste à Mourdiah- Des assaillants attaquent un camp des FAma

L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que les FAMa ont riposté à l’attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdiah le lundi 25 décembre 2023, et qui a fait des victimes et des dégâts. Selon abamako.com, le professionnalisme des FAMa a permis de rétablir leur position. Des dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines sont à déplorer de part et d’autre.

Les FAMa ont consolidé leur position grâce au déploiement des Forces spéciales et aux vecteurs aériens qui ont observé et détruit plusieurs cibles terroristes qui étaient en mouvement de repli dans le secteur de Naoulena. L’État-major général des armées rassure que la traque et la destruction des terroristes continuent avec la mutualisation de tous les moyens. Depuis quelques mois, des positions de l’armée malienne sont régulièrement visées par des attaques terroristes