Gabon: L'ICOD dessine le sourire sur les visages des personnes vulnérables du 2è arrondissement d'Akanda

Le mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) a dessiné le sourire sur les visages de plusieurs familles vulnérables en cette période de Noël dans le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. Le Président de ce Mouvement, Jean Claude Ogouliguendé et son équipe ont sillonné certains ménages pour offrir des kits alimentaires afin que ces familles passent les fêtes avec quelque chose à mettre sous la dent.

La journée du 23 décembre 2023 n'a pas été du tout repos pour Jean Claude Ogouliguendé, président du mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) et son équipe. Ils ont agréablement surpris les populations vulnérables du deuxième arrondissement de la commune d'Akanda en leur offrant des kits alimentaires dont le but de passer de bons moments de fêtes de fin d'année. " En cette période des fêtes de fin d'année, nous avons voulu, avec et par amour, exprimer notre solidarité à l'égard des populations vulnérables du deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. C'est une preuve d'humanisme. Il y a vraiment du plaisir à donner qu'à recevoir car nous avons vu plusieurs sourires se dessiner et la joie illuminer les visages des uns et des autres" témoigne Jean Claude Ougouliguendé.

En sillonnant les ménages, le président du mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) et son équipe ont impacté plus de 200 familles. Certains membres des familles surprises ont coulé des larmes de joie, une marque de gratitude envers leur bienfaiteur. " Nous sommes agréablement surpris un samedi matin, de recevoir un père Noël dans nos matitis. Cela nous touche énormément. Je suis émue de recevoir ce kit alimentaire en cette période festive. C'est avec la main sur le coeur que je bénis Dieu et dis merci à papa Jean Claude Ougouliguendé et à ses enfants qui ont pensé à nous sans qu'on ne leur demande. C'est cela conjuguer le partage au pluriel" fait savoir une mère de plusieurs enfants.

Hermina Sabikanda, membre de ce mouvement, dit avoir trouvé satisfaction dans cette marque de solidarité auprès des personnes vulnérables. Aussi, relève t-elle, que cette action est un geste de gratitude, de reconnaissance envers Dieu qui, selon elle, a beaucoup fait pour eux cette année 2023, qui dans quelques jours seulement, va passer le témoin à 2024.