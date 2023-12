Afrique: CAN 2023 - L'heure du Ghana ?

Les Black Stars sont dans le Groupe B avec le Cap Vert, l'Égypte et la Mozambique

Le Ghana sera à la recherche d'un cinquième trophée continental

Début de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, le 13 janvier

Le Ghana est à la croisée des chemins avec un mix de jeunes joueurs comme Mohammed Kudus et Ernest Nuamah et des footballeurs d'experience comme André Ayew ou encore Thomas Partey. Secoués lors des qualifications, les Ghanéens auront à coeur de se racheter vis-à-vis de leurs supporters.

Les rencontres du Ghana dans le Groupe B

14 janvier 2024

Ghana - Cap Vert, 20h00 GMT, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

18 janvier 2024

Égypte - Ghana, 20h00 GMT, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

22 janvier 2024

Mozambique - Ghana, 20h00 GMT, Stade olympique Alassane Ouattara, Abidjan

Comment le Ghana s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Bousculé tout au long des éliminatoires et passé proche de la désillusion en début de soirée, le Ghana a fini par valider son ticket pour la prochaine CAN suite à son succès sur la Centrafrique (2-1), lors de l'ultime journée des éliminatoires. Un succès qui permet au Ghana de terminer en tête du groupe E.

Le joueur à suivre : Mohammed KudusAttention phénomène en vue ! Formé au Right to Dream Academy, Mohammed Kudus est l'arme fatale de West Ham et de la sélection ghannéenne. Avec 6 buts marqués en 15 matchs joués en club, le natif d'Accra s'apprête à participer à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire.

Milieu offensif de formation, le gaucher peut aussi exceller dans un rôle de faux-neuf, le poste qu'il occupait à l'Ajax, ou en 8 dans un profil box-to-box. Rapide, technique, Kudus aime combiner avec ses partenaires et fluidifier le jeu de son équipe. Le Ghanéen est un joueur puissant malgré son simple mètre 70 et ses 77 kg. Mohammed Kudus est un joueur très endurant capable de multiplier les courses à haute intensité et assurer les transitions.

Le sélectionneur : Chris HughtonD'origine irlandaise, Chris Hughton est nommé sélectionneur du Ghana en février 2023, quelques semaines après l'élimination des Black Stars au premier tour de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Après avoir chapeauté des écuries anglaises comme Tottenham, Newcastle ou encore Nottingham, le tacticien s'apprête à disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Avec Hughton à sa tête, le Ghana propose un jeu très solide défensivement, en effet, les Black Star encaissent peu de buts. Adepte du 4-3-3, le tacticien repose sur des ailiers rapides capables de parfaitement alimenter son attaque.

Palmarès du Ghana à la CAN

1963 : Vainqueur

1965 : Vainqueur

1968 : Finaliste

1970 : Finaliste

1978 : Vainqueur

1982 : Vainqueur

1992 : Finaliste

1994 : Quart de finaliste

1996 : Quatrième

2000 : Quart de finaliste

2002 : Quart de finaliste

2008 : Troisième

2010 : Finaliste

2012 : Quatrième

2013 : Quatrième

2015 : Finaliste

2017 : Quatrième

2019 : Huitième de finaliste

2021 : 1er tour